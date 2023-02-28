المزايا والشروط.. جامعة الملك سعود تتيح التقديم على 193 برنامجًا

تواصل – واس:

أعلن عميد الدراسات العليا في جامعة الملك سعود الدكتور هشام الهدلق عن إتاحة بوابة القبول لبرامج الدراسات العليا بجامعة الملك سعود.

باب القبول متاح في هذه البرامج

وأوضح أن باب القبول متاح في برامج الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 1445هـ، ابتداءً من يوم الأحد 1444/8/20 وحتى نهاية دوام يوم الثلاثاء 1444/9/6هـ ا، وذلك على هذا الرابط.

الشروط العامة للتقديم في برامج الدراسات العليا

وأكد أن الشروط العامة للتقديم على بوابة القبول الإلكتروني ببرامج الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه تتطلب الحصول – على الأقل – على درجة 65 في اختبار القدرات العامة للجامعيين، وتقديم توصيتين داعمتين لطلب الالتحاق، واستثناء المتقدمين الحاصلين على درجات علمية باللغة الإنجليزية من جامعات الدول الأجنبية التي لغة الدولة الرسمية فيها اللغة الإنجليزية وفق قائمة العمادة من تحقيق الحد الأدنى لشرط اللغة؛ إضافة إلى الشروط الخاصة بالأقسام والبرامج.

العمادة لن تستقبل المستندات الورقية للتقديم

وأفاد أن التقديم متاح عبر البوابة الإلكترونية فقط، وأن العمادة لن تستقبل المستندات الورقية للتقديم على برامج الدراسات العليا، مشيراً إلى أن بوابة القبول للتقديم على الدراسات العليا مبرمجة بناءً على الشروط العامة للجامعة والخاصة للكليات والأقسام والبرامج والتي تم تحديثها هذا العام وفقاً للائحة المنظمة للدراسات العليا واستجابة لاحتياجات المجتمع وتوفير فرصة أكبر للراغبين في تطوير معارفهم ومهاراتهم، وأن الرغبة تظهر حسب البيانات المطلوبة وبعد تحقيق جميع الشروط.

يجب تحقيق جميع الشروط العامة للقبول

وأشار إلى أنه يجب تحقيق جميع الشروط العامة للقبول للجامعة والخاصة للكليات والأقسام عند تقديم الطلب خلال فترة التقديم عبر بوابة القبول وأن على المتقدم اختيار البرنامج المناسب له للتقديم، مبيناً أنه لن يتم إصدار قبول نهائي في حال عدم تحقيق الشروط كافة خلال فترة التقديم.

وحث الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا الاطلاع على البرامج ومتطلبات وشروط القبول عبر موقع عمادة الدراسات العليا على هذا الرابط أو التواصل على إيميل وهواتف العمادة خلال فترة التقديم فقط “8057955 – 011 / 8058646 – 011” أو حساب العمادة على تويتر أو البريد الإلكتروني، كما حث المتقدمين عند الإرسال على البريد الإلكتروني كتابة الاسم/ رقم الهوية/ الكلية/ القسم/ والبرنامج الذي يرغب بالتقديم عليه لمساعدته بشكل أفضل.

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