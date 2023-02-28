“الجوازات”: 17 ألف قرار إداري بحق مخالفين لأنظمة الإقامة في شهر

تواصل – واس:

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، 17229 قراراً إدارياً خلال شهر رجب 1444 هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأوضحت مديرية الجوازات في بيان صادر، أن العقوبات تنوعت ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

مناشدة لجميع المواطنين والمقيمين

وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

كما دعت جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

اقرأ أيضا:

“الجوازات”: حالة واحدة لتغيير الصورة الشخصية في الهوية الوطنية

متى يستطيع الفرد أن تتغير صفته من تابع إلى مستقل؟.. توضيح من الجوازات

تنبيه مهم من “الجوازات” بشأن الحاصلين على تأشيرة خروج نهائي ولم يغادروا المملكة