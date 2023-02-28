الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
“الجوازات”: 17 ألف قرار إداري بحق مخالفين لأنظمة الإقامة في شهر
المزايا والشروط.. جامعة الملك سعود تتيح التقديم على 193 برنامجًا
بالفيديو.. أمين الرياض: ولي العهد استدعاني من أجل هذه الصور
ضبط 19 ألف قرص من الإمفيتامين بحوزة مواطن بالمنطقة الشرقية
وزير الصحة الإيراني يكشف مفاجأة عن التسمم بين طالبات المدارس
عاجل.. الموارد البشرية تكشف عن الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من بوروندي

الرئيسية

 /

/

“الجوازات”: 17 ألف قرار إداري بحق مخالفين لأنظمة الإقامة في شهر

“الجوازات”: 17 ألف قرار إداري بحق مخالفين لأنظمة الإقامة في شهر

“الجوازات”: 17 ألف قرار إداري بحق مخالفين لأنظمة الإقامة في شهر
٠٢:٥٧:١٣ م، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، 17229 قراراً إدارياً خلال شهر رجب 1444 هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأوضحت مديرية الجوازات في بيان صادر، أن  العقوبات تنوعت ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

مناشدة لجميع المواطنين والمقيمين

وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

كما دعت جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

اقرأ أيضا:

“الجوازات”: حالة واحدة لتغيير الصورة الشخصية في الهوية الوطنية

متى يستطيع الفرد أن تتغير صفته من تابع إلى مستقل؟.. توضيح من الجوازات

تنبيه مهم من “الجوازات” بشأن الحاصلين على تأشيرة خروج نهائي ولم يغادروا المملكة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن الجوازات السعودية المملكة مديرية الجوازات

مواد ذات صلة

المزيد
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير

٠٣:٣٩ ص، الأربعاء، ١٣ أبريل ٢٠٢٢
«مدد» و«الإنماء» يوقعان اتفاقية الربط المباشر بنظام حماية الأجور

«مدد» و«الإنماء» يوقعان اتفاقية الربط المباشر بنظام حماية الأجور

١١:٢٠ م، الأربعاء، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
تلاوة خاشعة للشيخ الأركاني من داخل الاستوديو.. والمغردون يتفاعلون

تلاوة خاشعة للشيخ الأركاني من داخل الاستوديو.. والمغردون يتفاعلون

٠٧:١٨ م، الخميس، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
لمختلف المؤهلات.. وظائف في هيئة حكومية

لمختلف المؤهلات.. وظائف في هيئة حكومية

٠٦:٢٧ م، الأحد، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *