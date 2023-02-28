بالفيديو.. أمين الرياض: ولي العهد استدعاني من أجل هذه الصور

تواصل – فريق التحرير:

كشف أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، عن استدعائه من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لعرض بعض السلبيات التي شاهدها في إحدى جولاته بالرياض.

وأضاف بن عياف لبرنامج “في الصورة” على فضائية “روتانا خليجية”: “في مرة تم استدعائي، وقابلت سموه، وتناقشنا نقاشًا بسيطًا، وبعدها بكل بساطة أخرج لي الجوال، وقال لي انظر إلى هذه الصور”.

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صور سلبية

وأوضح أنه كان يشير بذلك إلى مجموعة من الصور المختلفة للرياض، والتي تعرض بعض الجوانب السلبية فيها، لافتًا إلى أن هذه الصور التقطها بهاتفه عندما كان يقوم بجولة داخل الرياض.

وأشار بن عياف إلى أن ولي العهد “متابع دقيق لكل ما يحصل في الرياض”، مشيرا إلى أنه يجتمع بولي العهد “كل شهر، لنقل هموم المدينة وما يحصل فيها، وما يتم تطويره داخلها”.

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التحقيق في غرق حي بوابة الشرق بالسيول

وفي المقابلة ذاتها، أعلن أمين منطقة الرياض، أن غرق “حي بوابة الشرق” بمياه السيول في يناير الماضي تحت التحقيق حاليًا لدى الجهات الرقابية.

وأضاف، أن الأمانة أنقذت الموقف وساعدت المطور في تصريف المياه. وأشار إلى أن الحادث لايتكرر كثيرًا في الرياض، وأن التحقيق جارٍ بشكل كامل وسيعلن عنها قريبًا إن شاء الله.

وأوضح بن عياف، أن الأمانة تدخلت بشكل مباشر وسريع وساعدت السكان، على الرغم من أن الحادث ضمن مشروع قطاع خاص.