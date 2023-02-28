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ضبط 19 ألف قرص من الإمفيتامين بحوزة مواطن بالمنطقة الشرقية
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ضبط 19 ألف قرص من الإمفيتامين بحوزة مواطن بالمنطقة الشرقية

ضبط 19 ألف قرص من الإمفيتامين بحوزة مواطن بالمنطقة الشرقية

ضبط 19 ألف قرص من الإمفيتامين بحوزة مواطن بالمنطقة الشرقية
٠٢:١١:٣٧ م، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بالمنطقة الشرقية، بحوزته (198,508) أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

القبض على مقيمين باكستانيين

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة.

وعثر بحوزة المتهمين على 9 كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر الشبو) و(3.5) جرامات من مادة الهيروين المخدر.

وأوضحت المديرية أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

القبض على مقيم باكستاني

وفي وقت سابق، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، بحوزته (2) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وأمس، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب طن و300 كيلوجرام من نبات القات المخدر، وقبضت على مهربيها، وهم 60 مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص

القبض على مخالف

كان مركز الضبط الأمني بالجوة بمحافظة سراة عبيدة في منطقة عسير، أعلن مؤخرًا، القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزته (12) كيلو جرامًا من مادة القات المخدر.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص، وفق ما أعلن “الأمن العام” عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”.

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