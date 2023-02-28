الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
بالفيديو.. أمين الرياض: ولي العهد استدعاني من أجل هذه الصور
ضبط 19 ألف قرص من الإمفيتامين بحوزة مواطن بالمنطقة الشرقية
وزير الصحة الإيراني يكشف مفاجأة عن التسمم بين طالبات المدارس
عاجل.. الموارد البشرية تكشف عن الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من بوروندي
الدولار يصعد بقوة ويسجل أول مكاسب شهرية منذ سبتمبر الماضي
متابعة دقيقة من ولي العهد.. القصة الكاملة لغرق “حي بوابة الشرق” بمياه السيول

الرئيسية

 /

/

عاجل.. الموارد البشرية تكشف عن الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من بوروندي

عاجل.. الموارد البشرية تكشف عن الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من بوروندي

عاجل.. الموارد البشرية تكشف عن الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من بوروندي
٠١:٤١:٠٩ م، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

أضافت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خيار الاستقدام من جمهورية بوروندي إلى قرارها السابق بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة.

وحددت الوزارة الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من بوروندي ليبلغ 7,500 ريالًا سعودياً، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.

تنظيم الإجراءات

ويُعد هذا القرار استمراراً لعمل الوزارة بتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، حيث ألزمت الوزارة في سبتمبر الماضي الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9,500, ومن تايلاند 10,000، ومن كينيا 10,870، ومن بنغلاديش 13,000، ومن الفلبين 17,288 ريالًا سعوديًا، ومن سيرلانكا 15,000 ريالًا سعوديًا، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير كافة الخدمات، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وجعله مواكباً لأسواق العمل العالمية، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها، حيث تؤكد لجميع المتعاملين على ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة “مساند”.

اقرأ أيضا:

تنبيه مهم من “الموارد البشرية” حول إجازة المرافق

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الاستقدام السعودية العمالة المملكة الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية

مواد ذات صلة

المزيد
أبرزها لتعليم اللغة الصينية.. “الشورى” يوافق على 6 مذكرات تفاهم

أبرزها لتعليم اللغة الصينية.. “الشورى” يوافق على 6 مذكرات تفاهم

٠١:٤٥ م، الثلاثاء، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
الأرشيف الأمريكي ينشر آلاف الوثائق حول اغتيال «جون كينيدي»

الأرشيف الأمريكي ينشر آلاف الوثائق حول اغتيال «جون كينيدي»

١٢:١٧ ص، الجمعة، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
“الأرصاد” يتوقع استمرار هطول الأمطار وجريان السيول على 5 مناطق

“الأرصاد” يتوقع استمرار هطول الأمطار وجريان السيول على 5 مناطق

٠٧:٢٢ ص، الأثنين، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
المهندس وليد الخريجي وزيراً للزراعة

المهندس وليد الخريجي وزيراً للزراعة

١٢:١٩ ص، الأربعاء، ١٠ ديسمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *