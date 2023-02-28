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وزير الصحة الإيراني يكشف مفاجأة عن التسمم بين طالبات المدارس

وزير الصحة الإيراني يكشف مفاجأة عن التسمم بين طالبات المدارس

وزير الصحة الإيراني يكشف مفاجأة عن التسمم بين طالبات المدارس
٠١:٤٣:٢٥ م، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

كشف وزير الصحة الإيراني اليوم الثلاثاء، أن التحقيقات أثبتت أن سمًا خفيفًا أدى إلى حدوث حالات التسمم بين طالبات المدارس.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق، حالات تسمم بين عدد كبير من طالبات المدارس في مدينة قم.

تظاهر الأمناء ووجهاء العشائر في زاهدان

وحسب “إيران إنترناشيونال”، فقد أعلنت مجموعة من الأمناء ووجهاء العشائر في بيان أنهم سيتجمعون أمام محافظة زاهدان إيران يوم الخميس المقبل احتجاجا على سياسات النظام تجاه الإقليم.

كما تظاهر، متقاعدو محافظة “جهار محال وبختياري”، أمام مبنى الحكومة في المحافظة، مطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية.

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وأفادت منظمة حقوق الإنسان “هنغاو” بمقتل مواطن من مدينة دهلران بمحافظة إيلام، جنوب غربي إيران، إثر انفجار عبوات ناسفة خلفتها الحرب العراقية الإيرانية، إلى جانب مقتل مراهق بعد مطاردة قوات الشرطة لسيارة يقودها مراهق آخر يبلغ من العمر 14 عامًا، وأطلقت النار نحو السيارة لتستقر إحدى الرصاصات في رأس أحدهم ويموت على الفور.

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يأتي هذا في الوقت الذي أشار فيه وزير الخارجية البريطاني إلى الانتفاضة الشعبية في إيران في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكدًا أنه منذ أكتوبر فرضت لندن 5 حزم عقوبات منفصلة تستهدف الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

 

الكلمات الدلالية:
إيران تسمم الطالبات حالات التسمم في قم زاهدان طهرانـ احتجاجات إيران

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