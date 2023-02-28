الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
بالفيديو.. أمين الرياض: ولي العهد استدعاني من أجل هذه الصور
ضبط 19 ألف قرص من الإمفيتامين بحوزة مواطن بالمنطقة الشرقية
وزير الصحة الإيراني يكشف مفاجأة عن التسمم بين طالبات المدارس
عاجل.. الموارد البشرية تكشف عن الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من بوروندي
الدولار يصعد بقوة ويسجل أول مكاسب شهرية منذ سبتمبر الماضي
متابعة دقيقة من ولي العهد.. القصة الكاملة لغرق “حي بوابة الشرق” بمياه السيول

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الدولار يصعد بقوة ويسجل أول مكاسب شهرية منذ سبتمبر الماضي

الدولار يصعد بقوة ويسجل أول مكاسب شهرية منذ سبتمبر الماضي

الدولار يصعد بقوة ويسجل أول مكاسب شهرية منذ سبتمبر الماضي
٠١:٣٨:٥٩ م، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

واصل الدولار الأمريكي تحقيق ارتفاعا ملحوظا بعد الانخفاض مقابل الجنيه الاسترليني واليورو في اليوم السابق ليعود إلى مسار تسجيل أول مكاسب شهرية له منذ سبتمبر.

واكتسب ارتفاع الدولار قوة دافعة في الأسابيع القليلة الماضية، بفعل البيانات الاقتصادية المتفائلة بزيادة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقعا في البداية.

استقرار مؤشر الدولار

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الأخرى، عند 104.64 نقطة لكنه اتجه لتحقيق مكاسب في فبراير بنسبة 2.6 في المائة، وهي أول زيادة شهرية له منذ سبتمبر.

وصعد الدولار اليوم مقابل الين 0.44 في المائة إلى 136.84 نقطة مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من شهرين.

وسجل الين أيضا أدنى مستوياته في شهرين مقابل اليورو والجنيه الاسترليني، في الوقت نفسه، واصل الجنيه الاسترليني مكاسبه من الجلسة السابقة مقابل الدولار ليرتفع 0.2 في المائة إلى 1.2082 نقطة.

ارتفاع الجنيه الاسترليني

وارتفع الجنيه الاسترليني واحدا في المائة أمس الاثنين بعدما أعلنت بريطانيا والاتحاد الأوروبي أنهما أبرما اتفاقا جديدا بشأن ترتيبات التجارة مع أيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

واستقر اليورو عند 1.0611 مقابل الدولار بعد أن ارتفع 0.6 في المائة في الجلسة السابقة.

اقرأ أيضا:

وصل إلى 600 ألف.. تراجع قياسي للعملة الإيرانية مقابل الدولار

الكلمات الدلالية:
الدولار الدولار الأمريكي السعودية العملات الأجنبية المملكة اليورو

مواد ذات صلة

المزيد
أهالي الغنامية بالرياض يشكون من خطر «الكلاب الضالة» (فيديو)

أهالي الغنامية بالرياض يشكون من خطر «الكلاب الضالة» (فيديو)

٠٧:٠٧ م، الأربعاء، ٢٠ يوليو ٢٠١٦
وزير الخدمة المدنية: نسعى لإيجاد فرص عمل ملائمة للمرأة

وزير الخدمة المدنية: نسعى لإيجاد فرص عمل ملائمة للمرأة

٠٤:٤٥ م، الخميس، ٠٤ ديسمبر ٢٠١٤
بعد 41 عاماً من البحث.. مواطن يصل لمعلمه المصري (فيديو وصور)

بعد 41 عاماً من البحث.. مواطن يصل لمعلمه المصري (فيديو وصور)

٠٤:٤٢ م، السبت، ١٩ نوفمبر ٢٠١٦
وسط ترقب دولي.. “بوتين” يترأس اجتماعًا لمجلس الأمن الروسي

وسط ترقب دولي.. “بوتين” يترأس اجتماعًا لمجلس الأمن الروسي

٠٤:٤٢ م، الأثنين، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *