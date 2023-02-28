الدولار يصعد بقوة ويسجل أول مكاسب شهرية منذ سبتمبر الماضي

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واصل الدولار الأمريكي تحقيق ارتفاعا ملحوظا بعد الانخفاض مقابل الجنيه الاسترليني واليورو في اليوم السابق ليعود إلى مسار تسجيل أول مكاسب شهرية له منذ سبتمبر.

واكتسب ارتفاع الدولار قوة دافعة في الأسابيع القليلة الماضية، بفعل البيانات الاقتصادية المتفائلة بزيادة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقعا في البداية.

استقرار مؤشر الدولار

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الأخرى، عند 104.64 نقطة لكنه اتجه لتحقيق مكاسب في فبراير بنسبة 2.6 في المائة، وهي أول زيادة شهرية له منذ سبتمبر.

وصعد الدولار اليوم مقابل الين 0.44 في المائة إلى 136.84 نقطة مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من شهرين.

وسجل الين أيضا أدنى مستوياته في شهرين مقابل اليورو والجنيه الاسترليني، في الوقت نفسه، واصل الجنيه الاسترليني مكاسبه من الجلسة السابقة مقابل الدولار ليرتفع 0.2 في المائة إلى 1.2082 نقطة.

ارتفاع الجنيه الاسترليني

وارتفع الجنيه الاسترليني واحدا في المائة أمس الاثنين بعدما أعلنت بريطانيا والاتحاد الأوروبي أنهما أبرما اتفاقا جديدا بشأن ترتيبات التجارة مع أيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

واستقر اليورو عند 1.0611 مقابل الدولار بعد أن ارتفع 0.6 في المائة في الجلسة السابقة.

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