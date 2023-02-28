مشهد يحبس الأنفاس.. لحظة تشقق الأرض أثناء زلزال تركيا (فيديو)

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رصدت كاميرات المراقبة، لحظة تشقق الأرض في إحدى الولايات المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا في 6 فبراير الجاري.

تفاصيل الفيديو

ويظهر المقطع الذي نشرته صحيفة “يني شفق”، الأرض وهي تتصدع بفعل الزلزال الذي بلغت قوته 7.74 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب الصحيفة، فقد التقط الفيديو ما وصفته بأنه “مشهد مفزع” لتشقق إحدى الطرق بمنطقة “جولباشي” في ولاية “‘أدي يامان”.

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وفي 6 فبراير، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.

وقدّر البنك الدولي حجم الأضرار المادية الناجمة عن الزلزالين المدمرين بـ 34.2 مليار دولار أو 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021.

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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ملاطية إلى قتيلين و140 مصابًا

في غضون ذالك، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ملاطية الذي وقع أمس الإثنين، إلى قتيلين و140 مصابا.

وأوضحت “أفاد” في بيان أن 12 شخصًا من المصابين في حالة صحية حرجة، واستمرار معالجة 40 آخرين، في حين تماثل البقية للشفاء.

وأشارت إلى إتمام عمليات البحث والإنقاذ في 7 مباني مهدمة من أصل 31.

ووقع زلزال أمس الإثنين بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر في منطقة “يشيل يورت” التابعة لولاية ملاطية.