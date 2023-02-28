الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
مشهد يحبس الأنفاس.. لحظة تشقق الأرض أثناء زلزال تركيا (فيديو)
إضافة خدمة شحن ملاحية جديدة تربط ميناء الملك عبدالعزيز بالهند والعراق
جامعة الملك سعود تعلن موعد إتاحة التقديم لبرامج الدراسات العليا الاعتيادية
وظائف شاغرة بالمجموعة الوطنية للنقل البحري.. التفاصيل ورابط التقديم
مفاجأة.. العثور على بقايا مواطن أرجنتيني داخل سمكة قرش!
تنبيه عاجل من “حساب المواطن” بخصوص نتائج الأهلية

الرئيسية

 /

دولي

 /

مشهد يحبس الأنفاس.. لحظة تشقق الأرض أثناء زلزال تركيا (فيديو)

مشهد يحبس الأنفاس.. لحظة تشقق الأرض أثناء زلزال تركيا (فيديو)

مشهد يحبس الأنفاس.. لحظة تشقق الأرض أثناء زلزال تركيا (فيديو)
٠١:٢٩:٣٥ م، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

رصدت كاميرات المراقبة، لحظة تشقق الأرض في إحدى الولايات المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا في 6 فبراير الجاري.

تفاصيل الفيديو

ويظهر المقطع الذي نشرته صحيفة “يني شفق”، الأرض وهي تتصدع بفعل الزلزال الذي بلغت قوته 7.74 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب الصحيفة، فقد التقط الفيديو ما وصفته بأنه “مشهد مفزع” لتشقق إحدى الطرق بمنطقة “جولباشي” في ولاية “‘أدي يامان”.

اقرأ أيضًا:

تركيا: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ملاطية إلى قتيلين و140 مصابًا

وفي 6 فبراير، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.

وقدّر البنك الدولي حجم الأضرار المادية الناجمة عن الزلزالين المدمرين بـ 34.2 مليار دولار أو 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021.

اقرأ أيضًا:

الثاني خلال 24 ساعة.. زلزال بقوة 4.0 درجات يضرب ملاطية

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ملاطية إلى قتيلين و140 مصابًا

في غضون ذالك، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”،  اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ملاطية الذي وقع أمس الإثنين، إلى قتيلين و140 مصابا.

وأوضحت “أفاد” في بيان أن 12 شخصًا من المصابين في حالة صحية حرجة، واستمرار معالجة 40 آخرين، في حين تماثل البقية للشفاء.

وأشارت إلى إتمام عمليات البحث والإنقاذ في 7 مباني مهدمة من أصل 31.

ووقع زلزال أمس الإثنين بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر في منطقة “يشيل يورت” التابعة لولاية ملاطية.

الكلمات الدلالية:
زلزال 6 فبراير زلزال تركيا المدمر كاميرات المراقبة منطقة جولباشي ولاية 'أدي يامان

مواد ذات صلة

المزيد
السماح بدخول المساعدات إلى مضايا بعد 6 أشهر من الحصار

السماح بدخول المساعدات إلى مضايا بعد 6 أشهر من الحصار

٠٢:٣٣ ص، الجمعة، ٠٨ يناير ٢٠١٦
نهاية محادثات برنامج إيران النووي بعد شهرين

نهاية محادثات برنامج إيران النووي بعد شهرين

٠١:١١ ص، الخميس، ٢٣ أبريل ٢٠١٥
«ترامب» يقيل موظفة بالبيت الأبيض من أصول «إيرانية» لشكه في ولائها

«ترامب» يقيل موظفة بالبيت الأبيض من أصول «إيرانية» لشكه في ولائها

٠٢:٤٢ ص، الأثنين، ٢٤ أبريل ٢٠١٧
تحطم مقاتلة مصرية F-16 ومقتل طاقمها

تحطم مقاتلة مصرية F-16 ومقتل طاقمها

٠٩:٢٣ ص، الخميس، ٢٨ يناير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *