وظائف شاغرة بالمجموعة الوطنية للنقل البحري.. التفاصيل ورابط التقديم

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تعلن المجموعة الوطنية للنقل البحري (Bahri)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن.

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وفيما يلي التفاصيل:

المسمى الوظيفي

أخصائي دفتر الأستاذ العام

المؤهلات والخبرات:

-درجة البكالوريوس.

-تخصصات: المالية والمحاسبة.

– أو مقابل +3 سنوات خبرة.

الغرض من الوظيفة

-الحفاظ على دليل حسابات البحري ، وإجراء تسويات الحسابات ، وإجراء الإقفال المالي الدوري.

-تقديم الدعم لأصحاب المصلحة لضمان الإغلاق المالي الدوري السلس لشركة البحري والشركات التابعة لها والمكاتب الإقليمية الأخرى وللمحاسبة ضمان الامتثال لسياسات الشركة ومعايير التقارير المالية الدولية (IFRS / IAS).

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عن البحري

تأسست مجموعة البحري التي كانت تعرف سابقاً بالشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بموجب مرسوم ملكي في 1398هـ كشركة مساهمة، يمتلك صندوق الاستثمارات العامة (22%) من أسهمها، وتمتلك شركة أرامكو السعودية للتطوير (20%)، لدى الشركة حالياً (92) سفينة وناقلة نفط عملاقة وتعتبر واحدة من أكبر مزودي الخدمات البحرية في العالم.

طريقة التقديم:

أوضحت البحري، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 28 فبراير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).