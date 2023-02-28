إضافة خدمة شحن ملاحية جديدة تربط ميناء الملك عبدالعزيز بالهند والعراق

تواصل – واس:

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” اليوم، عن إضافة شركة “BTL” الخدمة الملاحية الجديدة “ISI” إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وأوضحت أن الخدمة الملاحية الجديدة تهدف تقديم خدمات ملاحية عالمية المستوى للعملاء الإقليمين والدوليين.

مركز لوجستي عالمي ومحور ربط ثلاث قارات

وأضافت أن ذلك يأتي تحقيقًا للهدف الإستراتيجي للهيئة بتحسين مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خدمات الشحن وخطوط الملاحة العالمية، اتساقًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط ثلاث قارات.

الخدمة بدأت في فبراير لعام 2023

وأكدت أن الخدمة الجديدة تسهم في ربط ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بمينائي موندرا الهندي، وأم قصر العراقي بعدد سفينة واحدة؛ تبلغ طاقتها الاستيعابية 929 حاوية قياسية، بداية من 19 فبراير لعام 2023م.

الميناء يشهد برامج تطوير مُستمرة

وأشارت إلى أن ميناء الملك عبد العزيز بالدمام يشهد برامج تطوير مُستمرة؛ ومواصلة النجاحات التي أسهمت بدورها في تعزيز إنتاجيته، وأكدت على ما يمتلكه من قدرات تشغيلية ولوجستية نوعية، بما يعزز مكانته في المركز الـ 14 عالميًا في مؤشر أداء كفاءة موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي.

ربط المملكة بعدد 43 ميناء عالميًا

يُذكر أن “موانئ”، قد أعلنت خلال شهر يناير لعام 2023م عن إضافة كبرى الخطوط الملاحية 5 خدمات جديدة إلى موانئ جدة الإسلامي، والملك عبدالعزيز بالدمام، والجبيل التجاري التي تُسهم في ربط المملكة بعدد 43 ميناء عالميًا.

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