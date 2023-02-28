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مفاجأة.. العثور على بقايا مواطن أرجنتيني داخل سمكة قرش!
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مفاجأة.. العثور على بقايا مواطن أرجنتيني داخل سمكة قرش!

مفاجأة.. العثور على بقايا مواطن أرجنتيني داخل سمكة قرش!

مفاجأة.. العثور على بقايا مواطن أرجنتيني داخل سمكة قرش!
٠١:٠٦:٣٠ م، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير

عثر صيادون في جنوب الأرجنتين على بقايا جسد المواطن دييغو باريا المفقود منذ فترة، داخل أحشاء سمكة قرش.

وقالت دانييلا ميلاتروز، مسؤولة الشرطة، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن هوية باريا كشفتها عائلته من خلال علامة على جسده.

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تنظيف سمكة القرش

وأشارت أن الصيادين عثروا على بقايا باريا أثناء تنظيفهم سمكة القرش التي اصطادوها قبالة سواحل مقاطعة تشوبوت، لافتة إلى استمرار التحقيقات في الحادثة.

وذكرت ميلاتروز أن لديهم معلومات تفيد بأن باريا شوهد آخر مرة على شاطئ منطقة كومدورو ريفادافيا، ليختفي بعد دخوله البحر للسباحة.

وأوضحت أن السلطات تشتبه في أن باريا حوصر بين الأمواج القوية وانجرف إلى عرض البحر.

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اختبارات الحمض النووي

بدوره أفاد رئيس شرطة كومودورو ريفادافيا، كريستيان أنسالدو، إنه سيتم إجراء اختبار الحمض النووي لتأكيد هوية باريا.

ولفت أنسالدو إلى أن طول القرش الذي عثر على بقايا باريا داخله يبلغ حوالي 1.5 متر.

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