متابعة دقيقة من ولي العهد.. القصة الكاملة لغرق “حي بوابة الشرق” بمياه السيول

تواصل – فريق التحرير:

قفز مشروع بوابة الشرق إلى صدارة اهتمامات المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، تزامنًا مع إعلان أمين منطقة الرياض، التحقيق في تعرضه للغرق جراء مياه السوائل في يناير الماضي.

ويقع المشروع في الجزء الشرقي لمدينة الرياض، وهو أحد المشاريع العمرانية المتميزة بالعاصمة، حيث يوصف موقعه بأنه مستقبل التوسع العمراني بالقرب من مشاريع عملاقة ومتميزة بمدينة الرياض.

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غضب بين سكان المشروع

وفي أوائل يناير الماضي، تداول مستخدمو التواصل الاجتماعي في المملكة، مقاطع مصورة وصورًا للمشروع السكني، أظهرت غرقه في المياه بسبب موجة الأمطار التي شهدتها المملكة آنذاك.

واندفعت فرق الدفاع المدني لمباشرة مهامها على متن قوارب في منطقة مشروع بوابة الشرق. وأثار الأمر ضجة واسعة آنذاك، وبخاصة مع حداثة المشروع حيث ينبغي أن يكون مؤهلاً لتصرف مياه الأمطار.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعاني فيها سكان المشروع من غرق منازلهم، إذ سبق وأن تقدم سكان مشروع “بوابة الشرق” في السابق بتقارير تشكو من “عدم وجود تصريف لمياه الأمطار في المشروع”.

من جانبها، قالت “وافي” وهي الجهة المخولة بإصدار تراخيص بيع الوحدات العقارية، والتابعة لوزارة الإسكان إنها “تتابع بكل حرص جميع المشاريع المرخصة من قبلها للتأكد من سلامة تصريف الأمطار والسيول بها”.

وأوضحت في تغريدة عبر “تويتر” آنذاك، أنها “رصدت تضرر أحد الأحياء في مشروع بوابة الشرق”، مشيرة إلى أنها “شكلت فريقًا مختصًا للوقف بشكل عاجل على الموقع ومعالجة تصريف الأمطار”.

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مشروع بوابة الشرق

ووفقًا لموقع “وافي” فإن “بوابة الشرق” “يعتبر “باكورة المشاريع الرائدة الذي يعكس أهداف الشراكة بين القطاع الخاص ووزراة الإسكان، بحيث يوفر “بوابة الشرق” الحلول الملائمة للإسكان بما يضمن الوصول إلى بيئة عمرانية مستدامة تنعم بالرفاهية والبيئة الآمنة للسكان، ويطرح حلولاً هندسية ومالية مميزة تتناسب مع احتياجات المواطن للسكن داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض”.

من جهتها، قالت الشركة المطورة “المزيني العقارية”، إن عدد الفلل السكنية المتضررة هو 37 فيلا من أصل أكثر من ألفي فيلا، معبرة عن أسفها لمالكي الفلل السكنية، مؤكدة أنها ستقوم بمعالجة التجمات المائية.

فتح تحقيق بشأن غرق الحي بالسيول

وبعد ما يقرب من شهرين من الواقعة، أعلن أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف في مقابلة تلفزيونية، أن غرق “حي بوابة الشرق” بمياه السيول تحت التحقيق حاليًا لدى الجهات الرقابية.

وأضاف لبرنامج في الصورة على قناة “روتانا خليجية”، أن الأمانة أنقذت الموقف وساعدت المطور في تصريف المياه. وأشار إلى أن الحادث لايتكرر كثيرًا في الرياض، وأن التحقيق جارٍ بشكل كامل وسيعلن عنه قريبًا إن شاء الله.

وأوضح أمين منطقة الرياض، أن الأمانة تدخلت بشكل مباشر وسريع وساعدت السكان، على الرغم من أن الحادث ضمن مشروع قطاع خاص.

ولي العهد يتابع بدقة ما يحصل في الرياض

وقال بن عياف، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استدعاه في إحدى المرات وعرض عليه صورًا توثق بعض السلبيات الموجودة في الرياض، لافتًا إلى أن هذه الصور التقطها بهاتفه عندما كان يقوم بجولة داخل الرياض،

وأوضح أن ولي العهد “متابع دقيق لكل ما يحصل في الرياض”، مشيرا إلى أنه “يجتمع بولي العهد كل شهر، لنقل هموم المدينة وما يحصل فيها، وما يتم تطويره داخلها”.