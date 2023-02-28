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المخابرات الأوكرانية: الأشهر الثلاثة القادمة ستحدد مسار الحرب
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المخابرات الأوكرانية: الأشهر الثلاثة القادمة ستحدد مسار الحرب

المخابرات الأوكرانية: الأشهر الثلاثة القادمة ستحدد مسار الحرب

المخابرات الأوكرانية: الأشهر الثلاثة القادمة ستحدد مسار الحرب
١٢:٤٧:١١ م، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

قال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريلو بودانوف، إن الأشهر الثلاثة المقبلة ستكون “نشطة للغاية” لحسم مسار المعارك.

روسيا ليست مستعدة لحرب طويلة الأمد

وحسب “العربية”، فقد أوضح أن الأمر لا يتعلق بمنطقة دونيتسك أو منطقة لوجانسك وإنما في كل أوكرانيا، مؤكدًا أن روسيا ليست مستعدة لأعمال عدائية طويلة الأمد.

فيما كشفت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، أن الوضع صعب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية على طول خط المواجهة بأكمله، في وقت أتمت فيه الحرب عامها الثاني، وسط غموض تام لمصير النزاع.

روسيا رحّلت آلاف الأطفال الأوكرانيين

وأكد وزير الخارجية الأوكراني، أن روسيا رحلت آلاف الأطفال الأوكرانيين لأراضيها ربما في أكبر تهجير قسري بالتاريخ الحديث.

من ناحية أخرى، كشفت وزارة الدفاع الروسية أن الولايات المتحدة تخطط لتنفيذ استفزازات في أوكرانيا باستخدام مواد كيميائية سامة.

ووفقًا لتقديرات العسكريين، فقد أسفرت الحرب التي أصبحت بدون ملامح، إلى مقتل 100 ألف جندي روسي و200 ألف أوكراني حتى الآن في المعارك المستمرة والمدعومة لجهة أوكرانيا من أمريكا ودول حلف الناتو.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا الدفاع الروسية المخابرات الأوكرانية حرب أوكرانيا روسيا لوجانسك

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