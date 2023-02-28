جامعة الملك سعود تعلن موعد إتاحة التقديم لبرامج الدراسات العليا الاعتيادية
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أعلنت جامعة الملك سعود عن موعد إتاحة التقديم لبرامج الدراسات العليا الاعتيادية (الدبلوم العالي – الماجستير – الدكتوراه) للعام الجامعي 1445 هـ.
التخصصات
- الدبلوم العالي.
- الماجستير.
- الدكتوراه.
البرامج
- الدبلوم العالي في التأهيل البدني للرياضيين.
- الدبلوم العالي في القياس والتقويم.
- الدبلوم العالي في تدريب معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها.
- الدكتوراه في التفسير.
- الماجستير في إدارة الأعمال.
- الماجستير في الإدارة العامة.
- دكتوراه الفلسفة في إدارة الأعمال.
- دكتوراه الفلسفة في الإدارة العامة.
- دكتوراه الفلسفة في الهندسة الميكانيكية.
- دكتوراه الفلسفة في علم أمراض النبات.
- دكتوراه الفلسفة في علوم البساتين.
- دكتوراه الفلسفة في علوم التربة.
- دكتوراه الفلسفة في علوم الرياضة والنشاط البدني.
- دكتوراه الفلسفة في علوم المحاصيل.
- دكتوراه الدراسات الإسلامية.
- دكتوراه العلوم في طب الأسنان.
- دكتوراه الفلسفة في التربية الخاصة.
- دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد.
- دكتوراه الفلسفة في علم الحيوان.
- دكتوراه الفلسفة في علوم الأرض.
- دكتوراه الفلسفة في هندسة البرمجيات.
- دكتوراه الفلسفة في هندسة الحاسب.
- دكتوراه الفلسفة في الآثار.
- دكتوراه الفلسفة في الأحياء الدقيقة.
- دكتوراه الفلسفة في الإحصاء.
- دكتوراه الفلسفة في الإدارة التربوية.
- دكتوراه الفلسفة في الإرشاد الزراعي.
- دكتوراه الفلسفة في الإنتاج الحيواني وإنتاج الدواجن.
- دكتوراه الفلسفة في الاتصال والإعلام الرقمي.
- دكتوراه الفلسفة في التأهيل.
- دكتوراه الفلسفة في التاريخ.
- دكتوراه الفلسفة في التربية : مناهج وطرق تدريس (التخصص).
- دكتوراه الفلسفة في التربية.
- دكتوراه الفلسفة في التشريح.
- دكتوراه الفلسفة في التمريض.
- دكتوراه الفلسفة في الجغرافيا.
- دكتوراه الفلسفة في الرياضيات.
- دكتوراه الفلسفة في الصيدلانيات.
- دكتوراه الفلسفة في الصيدلة (العقاقير).
- دكتوراه الفلسفة في العمارة وعلوم البناء.
- دكتوراه الفلسفة في الفيزياء.
- دكتوراه الفلسفة في الكيمياء الحيوية.
- دكتوراه الفلسفة في الكيمياء الصيدلية.
- دكتوراه الفلسفة في الكيمياء.
- دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها.
- دكتوراه الفلسفة في اللغويات التطبيقية العربية.
- دكتوراه الفلسفة في اللغويات التطبيقية.
- دكتوراه الفلسفة في النبات.
- دكتوراه الفلسفة في الهندسة الزراعية.
- دكتوراه الفلسفة في الهندسة الصناعية.
- دكتوراه الفلسفة في الهندسة الكهربائية.
- دكتوراه الفلسفة في الهندسة الكيميائية.
- دكتوراه الفلسفة في الهندسة المدنية.
- دكتوراه الفلسفة في تغذية الإنسان.
- دكتوراه الفلسفة في تقنيات التعليم.
- دكتوراه الفلسفة في علم الأدوية والسموم.
- دكتوراه الفلسفة في علم الحشرات.
- دكتوراه الفلسفة في علم المعلومات.
- دكتوراه الفلسفة في علم النفس.
- دكتوراه الفلسفة في علم وظائف الأعضاء .
- دكتوراه الفلسفة في علوم الحاسب.
- دكتوراه الفلسفة في علوم الأغذية.
- دكتوراه الفلسفة في علوم المختبرات الإكلينيكية.
- دكتوراه الفلسفة في علوم المراعي والغابات.
- دكتوراه الفلسفة في علوم صحة المجتمع : التغذية السريرية (الإكلينيكية).
- دكتوراه الفلسفة في ممارسة الصيدلة.
- دكتوراه الفلسفة في نظم المعلومات.
- دكتوراه في الدراسات الاجتماعية.
- دكتوراه في الدراسات القرآنية: قراءات.
- ماجستير الآداب في إدارة التراث.
- ماجستير الآداب في الإدارة الرياضية والترويحية.
- ماجستير الآداب في تقنيات التعليم.
- ماجستير العلوم في الإحصاء.
- ماجستير العلوم في الاقتصاد الزراعي.
- ماجستير العلوم في التدريب الرياضي.
- ماجستير العلوم في التصميم العمراني.
- ماجستير العلوم في الدواجن.
- ماجستير العلوم في الطاقة المتجددة.
- ماجستير العلوم في العمارة وعلوم البناء.
- ماجستير العلوم في الكيمياء الحيوية.
- ماجستير العلوم في المبيدات.
- ماجستير العلوم في المراعي والغابات.
- ماجستير العلوم في الهندسة الصناعية.
- ماجستير العلوم في الهندسة النووية.
- ماجستير العلوم في رقابة الجودة في الصيدلة.
- ماجستير العلوم في علم وتقنية النانو التطبيقية.
- ماجستير العلوم في هندسة البترول والغاز الطبيعي.
- ماجستير العلوم في هندسة البوليمرات.
- ماجستير الآداب في الأدب المقارن.
- ماجستير الآداب في الآثار.
- ماجستير الآداب في الأدب الإنجليزي.
- ماجستير الآداب في الإدارة التربوية.
- ماجستير الآداب في الإعلام.
- ماجستير الآداب في التاريخ الوطني للمملكة العربية السعودية.
- ماجستير الآداب في التاريخ.
- ماجستير الآداب في التربية : تعليم اللغة الانجليزية للناطقين بلغات أخرى.
- ماجستير الآداب في التربية : مناهج وطرق تدريس (التخصص).
- ماجستير الآداب في التربية البدنية.
- ماجستير الآداب في التربية الخاصة.
- ماجستير الآداب في التربية.
- ماجستير الآداب في التربية: مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية.
- ماجستير الآداب في الترجمة (اللغة الإنجليزية).
- ماجستير الآداب في التفسير.
- ماجستير الآداب في الجغرافيا.
- ماجستير الآداب في الخدمة الاجتماعية.
- ماجستير الآداب في السياسات التربوية.
- ماجستير الآداب في العلوم السياسية.
- ماجستير الآداب في القراءات القرآنية.
- ماجستير الآداب في اللسانيات النظرية.
- ماجستير الآداب في اللغة العربية وآدابها.
- ماجستير الآداب في اللغويات التطبيقية.
- ماجستير الآداب في تربية الطفولة المبكرة.
- ماجستير الآداب في تطوير مهارات معلم اللغة العربية كلغة ثانية.
- ماجستير الآداب في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.
- ماجستير الآداب في دراسات الترجمة (تخصص لغة فرنسية ).
- ماجستير الآداب في علم الاجتماع.
- ماجستير الآداب في علم المعلومات.
- ماجستير الآداب في علم النفس.
- ماجستير الآداب في نظم المعلومات الجغرافية.
- ماجستير الدراسات الإسلامية.
- ماجستير العلوم في الأعمال الإلكترونية.
- ماجستير العلوم في الإرشاد الزراعي.
- ماجستير العلوم في الرياضيات.
- ماجستير العلوم في الصيدلانيات.
- ماجستير العلوم في الصيدلة (الصيدلة الاكلينيكية).
- ماجستير العلوم في المحاسبة.
- ماجستير العلوم في الموارد البشرية.
- ماجستير العلوم في علم البوليمرات.
- ماجستير العلوم في علوم الحركة.
- ماجستير العلوم في هندسة تحلية المياه.
- ماجستير العلوم في أمراض النبات.
- ماجستير العلوم في الأحياء الدقيقة.
- ماجستير العلوم في الأمن السيبراني.
- ماجستير العلوم في الإدارة الصحية.
- ماجستير العلوم في الاقتصاد.
- ماجستير العلوم في البساتين.
- ماجستير العلوم في البصريات.
- ماجستير العلوم في التخطيط العمراني.
- ماجستير العلوم في التشريح.
- ماجستير العلوم في التطوير العقاري.
- ماجستير العلوم في التغذية السريرية (الإكلينيكية).
- ماجستير العلوم في التمريض.
- ماجستير العلوم في التنوع الأحيائي.
- ماجستير العلوم في الجيوفيزياء.
- ماجستير العلوم في الجيولوجيا.
- ماجستير العلوم في الحشرات.
- ماجستير العلوم في الحيوان الزراعي.
- ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي.
- ماجستير العلوم في الصيدلة (العقاقير).
- ماجستير العلوم في الصيدلة (علم الأدوية).
- ماجستير العلوم في الصيدلة (علم السموم).
- ماجستير العلوم في العلاج الطبيعي.
- ماجستير العلوم في العلوم الإشعاعية.
- ماجستير العلوم في العلوم البيئية.
- ماجستير العلوم في الفيزياء.
- ماجستير العلوم في الكيمياء.
- ماجستير العلوم في المالية.
- ماجستير العلوم في المحاصيل الحقلية.
- ماجستير العلوم في النبات.
- ماجستير العلوم في الهندسة الزراعية.
- ماجستير العلوم في الهندسة الكهربائية.
- ماجستير العلوم في الهندسة الكيميائية.
- ماجستير العلوم في الهندسة المدنية.
- ماجستير العلوم في الهندسة الميكانيكية.
- ماجستير العلوم في تغذية الإنسان.
- ماجستير العلوم في تقنية المعلومات.
- ماجستير العلوم في طب الأسنان.
- ماجستير العلوم في علم الحيوان.
- ماجستير العلوم في علم وظائف الأعضاء.
- ماجستير العلوم في علوم الحاسب.
- ماجستير العلوم في علوم الأغذية.
- ماجستير العلوم في علوم التربة.
- ماجستير العلوم في علوم القرارات.
- ماجستير العلوم في علوم المختبرات الإكلينيكية.
- ماجستير العلوم في نظم المعلومات.
- ماجستير العلوم في هندسة البرمجيات.
- ماجستير العلوم في هندسة الحاسب.
- ماجستير العلوم في هندسة المواد.
- ماجستير القانون في القانون الخاص.
- ماجستير القانون في القانون العام.
- ماجستير العلوم في الكيمياء الصيدلية.
طريقة التقديم
أوضحت الجامعة أن يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/08/20هـ الموافق 2023/03/12م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/09/06هـ الموافق 2023/03/28م.
- رابط التقديم – (اضغط هنا).
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