جامعة الملك سعود تعلن موعد إتاحة التقديم لبرامج الدراسات العليا الاعتيادية

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أعلنت جامعة الملك سعود عن موعد إتاحة التقديم لبرامج الدراسات العليا الاعتيادية (الدبلوم العالي – الماجستير – الدكتوراه) للعام الجامعي 1445 هـ.

التخصصات

الدبلوم العالي. الماجستير. الدكتوراه.

البرامج

الدبلوم العالي في التأهيل البدني للرياضيين. الدبلوم العالي في القياس والتقويم. الدبلوم العالي في تدريب معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها. الدكتوراه في التفسير. الماجستير في إدارة الأعمال. الماجستير في الإدارة العامة. دكتوراه الفلسفة في إدارة الأعمال. دكتوراه الفلسفة في الإدارة العامة. دكتوراه الفلسفة في الهندسة الميكانيكية. دكتوراه الفلسفة في علم أمراض النبات. دكتوراه الفلسفة في علوم البساتين. دكتوراه الفلسفة في علوم التربة. دكتوراه الفلسفة في علوم الرياضة والنشاط البدني. دكتوراه الفلسفة في علوم المحاصيل. دكتوراه الدراسات الإسلامية. دكتوراه العلوم في طب الأسنان. دكتوراه الفلسفة في التربية الخاصة. دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد. دكتوراه الفلسفة في علم الحيوان. دكتوراه الفلسفة في علوم الأرض. دكتوراه الفلسفة في هندسة البرمجيات. دكتوراه الفلسفة في هندسة الحاسب. دكتوراه الفلسفة في الآثار. دكتوراه الفلسفة في الأحياء الدقيقة. دكتوراه الفلسفة في الإحصاء. دكتوراه الفلسفة في الإدارة التربوية. دكتوراه الفلسفة في الإرشاد الزراعي. دكتوراه الفلسفة في الإنتاج الحيواني وإنتاج الدواجن. دكتوراه الفلسفة في الاتصال والإعلام الرقمي. دكتوراه الفلسفة في التأهيل. دكتوراه الفلسفة في التاريخ. دكتوراه الفلسفة في التربية : مناهج وطرق تدريس (التخصص). دكتوراه الفلسفة في التربية. دكتوراه الفلسفة في التشريح. دكتوراه الفلسفة في التمريض. دكتوراه الفلسفة في الجغرافيا. دكتوراه الفلسفة في الرياضيات. دكتوراه الفلسفة في الصيدلانيات. دكتوراه الفلسفة في الصيدلة (العقاقير). دكتوراه الفلسفة في العمارة وعلوم البناء. دكتوراه الفلسفة في الفيزياء. دكتوراه الفلسفة في الكيمياء الحيوية. دكتوراه الفلسفة في الكيمياء الصيدلية. دكتوراه الفلسفة في الكيمياء. دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها. دكتوراه الفلسفة في اللغويات التطبيقية العربية. دكتوراه الفلسفة في اللغويات التطبيقية. دكتوراه الفلسفة في النبات. دكتوراه الفلسفة في الهندسة الزراعية. دكتوراه الفلسفة في الهندسة الصناعية. دكتوراه الفلسفة في الهندسة الكهربائية. دكتوراه الفلسفة في الهندسة الكيميائية. دكتوراه الفلسفة في الهندسة المدنية. دكتوراه الفلسفة في تغذية الإنسان. دكتوراه الفلسفة في تقنيات التعليم. دكتوراه الفلسفة في علم الأدوية والسموم. دكتوراه الفلسفة في علم الحشرات. دكتوراه الفلسفة في علم المعلومات. دكتوراه الفلسفة في علم النفس. دكتوراه الفلسفة في علم وظائف الأعضاء . دكتوراه الفلسفة في علوم الحاسب. دكتوراه الفلسفة في علوم الأغذية. دكتوراه الفلسفة في علوم المختبرات الإكلينيكية. دكتوراه الفلسفة في علوم المراعي والغابات. دكتوراه الفلسفة في علوم صحة المجتمع : التغذية السريرية (الإكلينيكية). دكتوراه الفلسفة في ممارسة الصيدلة. دكتوراه الفلسفة في نظم المعلومات. دكتوراه في الدراسات الاجتماعية. دكتوراه في الدراسات القرآنية: قراءات. ماجستير الآداب في إدارة التراث. ماجستير الآداب في الإدارة الرياضية والترويحية. ماجستير الآداب في تقنيات التعليم. ماجستير العلوم في الإحصاء. ماجستير العلوم في الاقتصاد الزراعي. ماجستير العلوم في التدريب الرياضي. ماجستير العلوم في التصميم العمراني. ماجستير العلوم في الدواجن. ماجستير العلوم في الطاقة المتجددة. ماجستير العلوم في العمارة وعلوم البناء. ماجستير العلوم في الكيمياء الحيوية. ماجستير العلوم في المبيدات. ماجستير العلوم في المراعي والغابات. ماجستير العلوم في الهندسة الصناعية. ماجستير العلوم في الهندسة النووية. ماجستير العلوم في رقابة الجودة في الصيدلة. ماجستير العلوم في علم وتقنية النانو التطبيقية. ماجستير العلوم في هندسة البترول والغاز الطبيعي. ماجستير العلوم في هندسة البوليمرات. ماجستير الآداب في الأدب المقارن. ماجستير الآداب في الآثار. ماجستير الآداب في الأدب الإنجليزي. ماجستير الآداب في الإدارة التربوية. ماجستير الآداب في الإعلام. ماجستير الآداب في التاريخ الوطني للمملكة العربية السعودية. ماجستير الآداب في التاريخ. ماجستير الآداب في التربية : تعليم اللغة الانجليزية للناطقين بلغات أخرى. ماجستير الآداب في التربية : مناهج وطرق تدريس (التخصص). ماجستير الآداب في التربية البدنية. ماجستير الآداب في التربية الخاصة. ماجستير الآداب في التربية. ماجستير الآداب في التربية: مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية. ماجستير الآداب في الترجمة (اللغة الإنجليزية). ماجستير الآداب في التفسير. ماجستير الآداب في الجغرافيا. ماجستير الآداب في الخدمة الاجتماعية. ماجستير الآداب في السياسات التربوية. ماجستير الآداب في العلوم السياسية. ماجستير الآداب في القراءات القرآنية. ماجستير الآداب في اللسانيات النظرية. ماجستير الآداب في اللغة العربية وآدابها. ماجستير الآداب في اللغويات التطبيقية. ماجستير الآداب في تربية الطفولة المبكرة. ماجستير الآداب في تطوير مهارات معلم اللغة العربية كلغة ثانية. ماجستير الآداب في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. ماجستير الآداب في دراسات الترجمة (تخصص لغة فرنسية ). ماجستير الآداب في علم الاجتماع. ماجستير الآداب في علم المعلومات. ماجستير الآداب في علم النفس. ماجستير الآداب في نظم المعلومات الجغرافية. ماجستير الدراسات الإسلامية. ماجستير العلوم في الأعمال الإلكترونية. ماجستير العلوم في الإرشاد الزراعي. ماجستير العلوم في الرياضيات. ماجستير العلوم في الصيدلانيات. ماجستير العلوم في الصيدلة (الصيدلة الاكلينيكية). ماجستير العلوم في المحاسبة. ماجستير العلوم في الموارد البشرية. ماجستير العلوم في علم البوليمرات. ماجستير العلوم في علوم الحركة. ماجستير العلوم في هندسة تحلية المياه. ماجستير العلوم في أمراض النبات. ماجستير العلوم في الأحياء الدقيقة. ماجستير العلوم في الأمن السيبراني. ماجستير العلوم في الإدارة الصحية. ماجستير العلوم في الاقتصاد. ماجستير العلوم في البساتين. ماجستير العلوم في البصريات. ماجستير العلوم في التخطيط العمراني. ماجستير العلوم في التشريح. ماجستير العلوم في التطوير العقاري. ماجستير العلوم في التغذية السريرية (الإكلينيكية). ماجستير العلوم في التمريض. ماجستير العلوم في التنوع الأحيائي. ماجستير العلوم في الجيوفيزياء. ماجستير العلوم في الجيولوجيا. ماجستير العلوم في الحشرات. ماجستير العلوم في الحيوان الزراعي. ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي. ماجستير العلوم في الصيدلة (العقاقير). ماجستير العلوم في الصيدلة (علم الأدوية). ماجستير العلوم في الصيدلة (علم السموم). ماجستير العلوم في العلاج الطبيعي. ماجستير العلوم في العلوم الإشعاعية. ماجستير العلوم في العلوم البيئية. ماجستير العلوم في الفيزياء. ماجستير العلوم في الكيمياء. ماجستير العلوم في المالية. ماجستير العلوم في المحاصيل الحقلية. ماجستير العلوم في النبات. ماجستير العلوم في الهندسة الزراعية. ماجستير العلوم في الهندسة الكهربائية. ماجستير العلوم في الهندسة الكيميائية. ماجستير العلوم في الهندسة المدنية. ماجستير العلوم في الهندسة الميكانيكية. ماجستير العلوم في تغذية الإنسان. ماجستير العلوم في تقنية المعلومات. ماجستير العلوم في طب الأسنان. ماجستير العلوم في علم الحيوان. ماجستير العلوم في علم وظائف الأعضاء. ماجستير العلوم في علوم الحاسب. ماجستير العلوم في علوم الأغذية. ماجستير العلوم في علوم التربة. ماجستير العلوم في علوم القرارات. ماجستير العلوم في علوم المختبرات الإكلينيكية. ماجستير العلوم في نظم المعلومات. ماجستير العلوم في هندسة البرمجيات. ماجستير العلوم في هندسة الحاسب. ماجستير العلوم في هندسة المواد. ماجستير القانون في القانون الخاص. ماجستير القانون في القانون العام. ماجستير العلوم في الكيمياء الصيدلية.

طريقة التقديم

أوضحت الجامعة أن يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/08/20هـ الموافق 2023/03/12م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/09/06هـ الموافق 2023/03/28م.

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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