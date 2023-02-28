تنبيه عاجل من “حساب المواطن” بخصوص نتائج الأهلية

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حدد “حساب المواطن”، خطوتين للاستعلام عن نتائج الأهلية للمستفيدين من برنامج الدعم.

وتتيح الخدمة للمستفيدين إمكانية الاستعلام عن حالة الأهلية للاستفادة من برنامج حساب المواطن على النحو التالي:

1 – الدخول إلى حسابك عبر بوابة حساب المواطن

-الدخول إلى قائمة دراسة الأهلية، ومنها يمكن معرفة التالي:

-حالة الأهلية.

-تفاصيل أهلية التابعين.

-تاريخ دراسة الأهلية.

-حالات الأهلية السابقة.

-عدد المؤهلين.

2 – اضغط على تفاصيل أهلية التابعين لمعرفة حالة الأهلية لهم.

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خطوات التعرف على سبب “عدم الأهلية”

كشف برنامج “حساب المواطن” عن خطوات معرفة سبب “عدم الأهلية” للمتقدمين للحصول على الدعم.

وحدد البرنامج في رده على تساؤلات العديد من المستبعدين لعدم الأهلية، عبر حساب “خدمة المستفيدين” في موقع “تويتر”، طريقة معرفة أسباب عدم الأهلية على النحو التالي:

-عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية، أسباب عدم أهلية العائل).

-يلزمك تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة وإرفاق المستندات – إن وجدت – وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية.

-يكون ذلك في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

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خطوات الاعتراض على عدم الأهلية في حساب المواطن

يتيح برنامج حساب المواطن لأولئك الذين رفضت طلباتهم، تقديم اعتراض من خلال الخطوات الآتية:

-ادخل إلى موقع حساب المواطن الرسمي.

-انقر على زر الدورة الأهلية.

-تحقق من حالة الأهلية وكود الخطأ ومعرفة سبب الرفض.

-انقر على زر الاعتراض على الدورة الأهلية.

-ارفع المستندات المطلوبة والتي توضح أهلية المتقدم.

-انقر على طلب اعتراض الأهلية في حساب المواطن.

وتتم دراسة الطلب في غضون 15 إلى 90 يومًا، وفي حال كان المتقدم يستحق الدعم يتم صرف جميع المبالغ المتأخرة مع الشهر الجديد عند الصرف.

طريقة أخرى للاعتراض

يتيح “حساب المواطن” أيضًا تقديم الشكاوى والمقترحات واعتراض الأهلية على رقم حساب المواطن وهو 19912، حيث تعمل خدمة العملاء في حساب المواطن من الأحد إلى الخميس، من الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساء.

برنامج حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.