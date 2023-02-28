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تركيا: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ملاطية إلى قتيلين و140 مصابًا

تركيا: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ملاطية إلى قتيلين و140 مصابًا

تركيا: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ملاطية إلى قتيلين و140 مصابًا
١٢:١١:٢٠ م، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، اليوم الثلاثاء، هن ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ملاطية الذي وقع أمس الاثنين، إلى قتيلين و140 مصابًا.

12 مصابًا في حالة حرجة

وأوضحت أفاد في بيان أن 12 شخصًا من المصابين في حالة صحية حرجة، واستمرار معالجة 40 آخرين، في حين تماثل البقية للشفاء.

وأشارت إلى إتمام عمليات البحث والإنقاذ في 7 مباني مهدمة من أصل 31.

ووقع زلزال الاثنين بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر في منطقة “يشيل يورت” التابعة لولاية ملاطية.

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زلزال بقوة 4.0 درجات

وصباح اليوم، ضرب زلزال بقوة 4.0 درجات على مقياس ريختر منطقة يشل يورت بمدينة ملاطية جنوب شرق تركيا.

وقالت مرصد الزلازل، في بيان، أن الزلزال وقع في منطقة يشل يورت وعلى عمق 5.0 كيلومتر وفي حوالي الساعة09:38م.

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10 آلاف هزة ارتدادية

ولفت إلى أن زلزال ملاطية تم تقييمه من ضمن الهزات الارتدادية الكبيرة، وأوضح أن المنطقة شهدت حتى ظهر الاثنين 10 آلاف و282 هزة ارتدادية.

وفي 6 من فبراير ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.

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