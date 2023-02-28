توضيح مهم من “الإسكان” بشأن الحجز في ضاحيتي “الفرسان” و”الخزام2″

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الإسكان أنه لم يتم بعد تحديد الموعد للحجز في مشروع ضاحية الفرسان والمرحلة الثانية من مشروع ضاحية خزام بالرياض.

وقالت منصة “سكني” عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، ردًا على سؤال حول متى يطرح مشروع ضاحية الخزام 2؟

إن “مشروع ضاحية الفرسان وضاحية الخزام 2 من ضمن المشاريع التابعه للشركة الوطنية للإسكان..

وسوف يكون الحجز متاحًا للمؤهلين للدعم السكني عبر منصة سكني، وسيتم الإعلان عن آلية الحجز وإبداء الرغبات لاحقًا”.

وأعلنت الشركة الوطنية للإسكان في 30 من يناير الماضي عن أكبر ضاحية سكنية جديدة بمدينة الرياض ضاحية الفرسان، والمرحلة الثانية من ضاحية خزام لتصبح أكبر معروض عقاري بالعاصمة الرياض.

مرحبا مشروع ضاحية الفرسان وضاحية الخزام 2 من ضمن المشاريع التابعه للشركة الوطنيه للاسكان سوف يكون الحجز متاح للمؤهلين للدعم السكني عبر منصة سكني ، وسيتم الاعلان عن آلية الحجز وإبداء الرغبات لاحقاً. — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) February 27, 2023

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ضاحية الفرسان

ومن المقرر أن يتم تشييد ضاحية الفرسان على مساحة 35 مليون متر مربع شمال شرق الرياض، وتستهدف بناء أكثر من 50 ألف وحدة سكنية تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة.

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ضاحية الخزام 2

فيما يتم تنفيذ المرحلة الثانية من ضاحية خزام الواقعة شمال الرياض على مساحة تتجاوز 21 مليون متر مربع.

وتستهدف بناء 30 ألف وحدة سكنية لتستوعب 150 ألف نسمة، ومن المتوقع تسليم أولى الوحدات السكنية في بداية عام 2026.

وتهدف “الوطنية للإسكان” من خلال إطلاق الضاحيتين إلى دعم وزيادة المعروض العقاري في المملكة بشكلٍ عام، وفي الرياض على وجه الخصوص.

كما تهدف إلى تهيئة البيئة المناسبة من خلال تحقق جودة الحياة لجميع سكان الضواحي التي تنفذها وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية.