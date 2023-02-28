قبل أن تفطمي طفلك.. 3 علامات تعرفي عليها أولاً

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في ظل الكثير من النصائح المتضاربة حول فطام الطفل، قد يكون من الصعب على الأم معرفة الوقت المناسب للقيام بذلك.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا، الأمهات بإطعام الطفل الرضيع الأطعمة الصلبة تدريجيًا في عمر ستة أشهر، جنبًا إلى جنب مع حليب الأم، أو الحليب الصناعي.

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3 علامات تشير إلى استعداد الطفل للفطام

وأطلقت الهيئة حملة توعية ببداية الفطام الصحي، لتصحيح المعلومات الخاطئة حول الفطام تتضمن نصائح ووصفات، بالإضافة إلى مطالبات حول متى ولماذا وماذا يجب إطعام الأطفال في كل مرحلة من مراحل نموهم، بما في ذلك ثلاث علامات واضحة تشير إلى استعدادهم للفطام.

ويكون الطفل جاهزًا لتناول الطعام الصلب إذا كان بإمكانه الآتي:

-البقاء في وضع الجلوس، والحفاظ على ثبات رأسه.

-تنسيق العين واليد والفم حتى يتمكن من النظر إلى الطعام والتقاطه ووضعه في فمه.

-ابتلاع الطعام بدلًا من دفعه للخارج.

ومع ذلك، هناك بعض السلوكيات التي يمكن الخلط بينها وبين علامات الاستعداد للفطام، وفقًا لما أوردته صحيفة “ذا صن” عن مركز الفطام “ستارت فور لايف”.

وتشمل:

-مضغ الطفل قبضته.

-الرغبة في التغذية بحليب إضافي.

-الاستيقاظ أكثر من المعتاد أثناء الليل.

وذكرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية، أن هذه سلوكيات أطفال طبيعية وليست بالضرورة علامة على الجوع أو الاستعداد لبدء طعام صلب.

وأوضحت أن تناول الأطعمة الصلبة لن يجعل الطفل أكثر عرضة للنوم طوال الليل، ولكن القليل من الحليب الإضافي قد يساعد حتى يصبح جاهزًا للطعام.

ويبدأ الأطفال في عمر ستة أشهر فقط في الحاجة إلى الأطعمة الصلبة، بالإضافة إلى حليب الأم أو حليب الأطفال الأول لتلبية احتياجاتهم الغذائية.

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لماذا لا يجب أن تفطمي طفلك قبل 6 أشهر؟

-يوفر حليب الأم أو حليب الأطفال الصناعي، الطاقة والمواد الغذائية اللازمة حتى عمر 6 أشهر تقريبًا.

-سيكون لدى الطفل الوقت الكافي للنمو حتى يتمكن من التعامل مع الأطعمة الصلبة.

-سيكون الطفل أكثر قدرة على إطعام نفسه.

-سيكون أفضل في تحريك الطعام حول فمه والمضغ والبلع.

وهذا يعني أن الطفل قد لا يحتاج إلى أطعمة ناعمة ومخلوطة على الإطلاق، ولكن يمكن أن يتناول أطعمة مهروسة.

وأوصت خبيرة تغذية الأطفال شارلوت ستيرلنج بـ:

-البدء بالخضراوات والفواكه المفردة المهروسة أو المخلوطة.

-تحضير الطعام من البداية هو أسهل وأرخص طريقة لإعداد وجبات صحية للأطفال.