13 مارس.. “الصناعة” تعلن عن المؤهلين للفوز برخص محاجر مواد البناء

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كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن استقبال 52 طلبًا عبر “منصة تعدين” للتقديم على 12 رخصة لمحاجر مواد البناء في مجمع كسارات محافظة جدة الجديد بمنطقة مكة المكرمة.

وأكدت الوزارة أن إعلان أسماء الشركات المؤهلة للمنافسة سيتم بعد التأكد من استيفاء المتقدمين لشروط المنافسة ومعاييرها وذلك في يوم الاثنين 13 مارس المقبل.

من جهته، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح الجراح، إن إعلان المنافسة وإيضاح شروط التأهيل ومعاييره ومتطلباته تم عبر “منصة تعدين”.

5 أهداف

وكشف عن أهداف الإعلان عن طرح هذه الفرص الاستثمارية وهو كالتالي:

1- تنظيم إجراءات عمليات المنافسة؛ للحصول على رخص محاجر مواد البناء.

2- تعزيز الشفافية والعدالة في طرح المنافسات التعدينية.

3- دعم المستثمرين.

4- تعزيز الاستثمار في قطاع التعدين.

5- تشجيع الصناعات الوطنية، والإسهام في تنمية المحتوى المحلي.

وأشار إلى أن مراحل المنافسة تتضمن: «الإعلان عن استيفاء متطلبات التأهيل للدخول في المنافسة، ثم إعلان تأهيل المتنافسين، ثم إطلاق عملية المزايدة على 12 رخصة وأخيرًا الإعلان عن النتائج والشركات الفائزة».

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