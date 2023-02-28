أبرز الأسباب والأعراض.. تنظيف الأسنان يكشف عن مرض خطير بالكبد

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الكبد أحد الأعضاء الحيوية في الجسم، فهو يؤدي أكثر من 500 وظيفة، بما فيها تحويل الطعام إلى طاقة وإزالة السموم من الدم، لذلك، فإن أي مشاكل فيه يمكن أن تسبب مضاعفات في جميع أنحاء الجسم.

ومن بين تلك الأمراض التي قد يتعرض لها الكبد، ما يعرف بـ “مرض الكبد الدهني”، وهو ناتج عن تراكم الدهون في الكبد. وفي المراحل الأولى منه غالبًا لا يسبب مشكلة أو يظهر مع أعراض، لكن إذا استمر لفترة طويلة، فقد يؤدي إلى تليف الكبد.

ويعد تشمع الكبد أخطر مراحل مرض الكبد الدهني الذي يحدث بعد سنوات من الالتهاب، ويؤدي إلى تندب وتكتل وانكماش الكبد، ويعطل قيامه بعمله الطبيعي، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”.

“لا يمكن عكس الضرر الناجم عن تليف الكبد ويمكن أن يصبح في النهاية واسع النطاق بحيث يتوقف الكبد عن العمل. وهذا ما يسمى بالفشل الكبدي. يمكن أن يكون تليف الكبد مميتًا إذا فشل الكبد. ومع ذلك، عادة ما يستغرق الأمر سنوات حتى تصل الحالة إلى هذه المرحلة ويمكن أن يساعد العلاج في إبطاء تقدمها”، بحسب هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا.

قد يكون من الصعب على الشخص معرفة ما إذا كان مصابًا بتليف الكبد في البداية؛ لأنه لا يسبب دائمًا أعراضًا في المراحل المبكرة، لكن من المحتمل أن يعاني من فقدان الشهية والغثيان وحكة الجلد.

“في المراحل المتأخرة، يمكن أن تشمل الأعراض اليرقان، تقيؤ الدم، البراز الداكن اللون، تراكم السوائل في الساقين (الوذمة)، البطن (الاستسقاء)”.

وأحد أعراض تليف الكبد هو نزيف اللثة، لأنه يمكن أن يتسبب في النزيف أو الكدمات بسهولة أكبر، ويؤدي أيضًا إلى زيادة نزيف الأنف بشكل متكرر.

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أعراض تليف الكبد

تشمل أعراض تليف الكبد الأخرى ما يلي:

-التعب والضعف

-فقدان الشهية

-فقدان الوزن وهزال العضلات

-الشعور بالغثيان والقيء

-رقة أو ألم حول منطقة الكبد

-خطوط حمراء صغيرة (شعيرات دموية) على الجلد فوق مستوى الخصر

-حكة شديدة في الجلد

-اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان)

-تساقط الشعر

-الحمى والارتجاف

-تورم في الساقين والكاحلين والقدمين بسبب تراكم السوائل (الوذمة)

-انتفاخ البطن (البطن)، بسبب تراكم السوائل المعروفة باسم الاستسقاء.

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عوامل تزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني

وهناك عدد من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني:

-المعاناة من السمنة أو زيادة الوزن – خاصةً إذا كان لديك الكثير من الدهون حول الخصر (شكل الجسم “يشبه التفاح”)

-مرض السكري من النوع 2.

-حالة تؤثر على كيفية استخدام الجسم للأنسولين.

-خمول في الغدة الدرقية.

– ارتفاع ضغط الدم.

-ارتفاع في نسبة الكوليسترول.

-متلازمة التمثيل الغذائي (مزيج من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة).

-تجاوز سن الخمسين.

-التدخين.

لتقليل المخاطر، يوصى بتناول نظام غذائي صحي متوازن، وفقدان الوزن إذا لزم الأمر، والإقلاع عن التدخين، وممارسة الرياضة بشكل أكبر.