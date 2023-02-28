شركة أوقاف للاستثمار تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات وطريقة التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة أوقاف للاستثمار “الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدّة تخصصات، للعمل في مدينة الرياض، وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي
- معاون استثمار عقاري.
المؤهلات والخبرات
- المؤهلات والخبرة: درجة البكالوريوس في التمويل أو أي مجال ذي صلة.
- خبرة : 4-6 سنوات.
- خبرة خاصة في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة.
المهارات
- النموذج المالي.
- الإبلاغ.
- مهارات تحليلية.
- العمل بروح الفريق الواحد.
- إتقان اللغة الإنجليزية والعربية.
- يبرع في MS (PowerPoint – Excel – Word).
طريقة التقديم
أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 فبراير 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
عن الشركة
- سعيا نحو تنمية الأوقاف و رفع كفاءة استثمارها و استدامة عوائدها، انطلقنا في شركة أوقاف للاستثمار لنكون الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف، نعمل في شركة أوقاف للاستثمار من أجل تطوير آليات الاستثمار للأوقاف المُدارة من قِبل الهيئة، وتنويع المحفظة الاستثمارية، وتطوير استراتيجية الاستثمار، وذلك لتمكين الشركة من لعب دور محوري في القطاع وبتطلعات واعدة نرتكز في شركة أوقاف للاستثمار على أهداف استراتيجية واضحة للمساهمة في توفير حلول استثمارية متكاملة للقطاع غير الربحي، وتطوير منتجات استثمارية مبتكرة تلبي احتياجاته، عبر فروعنا المتعددة التي تتوزع في المدن الرئيسية.
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