شركة أوقاف للاستثمار تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات وطريقة التقديم

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أعلنت شركة أوقاف للاستثمار “الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدّة تخصصات، للعمل في مدينة الرياض، وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي

معاون استثمار عقاري.

المؤهلات والخبرات

المؤهلات والخبرة: درجة البكالوريوس في التمويل أو أي مجال ذي صلة.

خبرة : 4-6 سنوات.

خبرة خاصة في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة.

المهارات

النموذج المالي.

الإبلاغ.

مهارات تحليلية.

العمل بروح الفريق الواحد.

إتقان اللغة الإنجليزية والعربية.

يبرع في MS (PowerPoint – Excel – Word).