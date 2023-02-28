القبض على مقيمين لنقلهما وإيوائهما 11 مخالفًا لنظام أمن الحدود في عسير

تواصل – واس:

أعلنت قوة المهمات والواجبات الخاصة بمنطقة عسير، أنها ألقت القبض على مقيمين لنقلهما مخالفين لنظام أمن الحدود.

إيواء 10 مخالفين لنظام أمن الحدود

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، أنه تم ضبط مقيم من الجنسية الإثيوبية، وآخر من الجنسية السودانية لإيوائه 10 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

إحالة المخالفين لجهة الاختصاص

وأكد أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم وآواهم إلى النيابة العامة.

السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال عقوبة

وشدد على أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

الجريمة موجبة للتوقيف مخلة بالشرف والأمانة

وأشار إلى أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

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