خطوة مفاجئة.. “ماسك” يرد على “تشات جي.بي.تي”

تواصل – وكالات:

أفاد موقع “ذي إنفورميشن” نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إيلون ماسك تواصل مع باحثين في الذكاء الاصطناعي خلال الأسابيع الأخيرة بشأن تأسيس مختبر أبحاث جديد لتطوير بديل لـ “تشات جي.بي.تي، الخاص بشركة “أوبن إيه.آي”.

وبحسب التقرير، فإن ماسك يتواصل مع إيجور بابوشكين، الذي ترك في الآونة الأخيرة وحدة الذكاء الاصطناعي “ديب مايند” التابعة لشركة “ألفابت”، المالكة لـ “جوجل”.

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تشات جي.بي.تي

يأتي توجه ماسك بعد أن حظي “تشات جي.بي.تي”، وهو روبوت محادثة نصية طورته “أوبن إيه.آي”.

ويمكنه صياغة النثر والشعر أو حتى نصوص برمجية إذا طٌلب منه ذلك، باهتمام واسع النطاق في وادي السيليكون.

وكان الذي في تأسيس “أوبن إيه.آي” مع المستثمر في وادي السيليكون سام ألتمان عام 2015 باعتبارها شركة ناشئة غير هادفة للربح، لكنه ترك مجلس إدارتها في 2018.

غير أنه أبدى اهتمامه بنصيبه في روبوت المحادثة، واصفًا إياه بأنه “جيد بشكل مخيف”.

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فريق لمتابعة أبحاث الذكاء الاصطناعي

وقال بابوشكين في مقابلة، إنه يناقش مع ماسك تشكيل فريق لمتابعة أبحاث الذكاء الاصطناعي، لكن المشروع لا يزال في مراحله الأولى، مع عدم وجود خطة ملموسة لتطوير منتجات محددة.

وأضاف بابوشكين أنه لم يوقع رسميًا على مبادرة ماسك، بحسب التقرير.

وفالت وكالة “رويترز”، إنه لم يتسن التواصل مع ماسك وبابوشكين حتى الآن للتعقيب.