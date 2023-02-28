الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
13 مارس.. “الصناعة” تعلن عن المؤهلين للفوز برخص محاجر مواد البناء
أبرز الأسباب والأعراض.. تنظيف الأسنان يكشف عن مرض خطير بالكبد
شركة أوقاف للاستثمار تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات وطريقة التقديم
القبض على مقيمين لنقلهما وإيوائهما 11 مخالفًا لنظام أمن الحدود في عسير
خطوة مفاجئة.. “ماسك” يرد على “تشات جي.بي.تي”
ارتفاع ملحوظ.. تعرف على درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة اليوم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

خطوة مفاجئة.. “ماسك” يرد على “تشات جي.بي.تي”

خطوة مفاجئة.. “ماسك” يرد على “تشات جي.بي.تي”

خطوة مفاجئة.. “ماسك” يرد على “تشات جي.بي.تي”
١١:١٨:٠٠ ص، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – وكالات:

أفاد موقع “ذي إنفورميشن” نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إيلون ماسك تواصل مع باحثين في الذكاء الاصطناعي خلال الأسابيع الأخيرة بشأن تأسيس مختبر أبحاث جديد لتطوير بديل لـ “تشات جي.بي.تي، الخاص بشركة “أوبن إيه.آي”.

وبحسب التقرير، فإن ماسك يتواصل مع إيجور بابوشكين، الذي ترك في الآونة الأخيرة وحدة الذكاء الاصطناعي “ديب مايند” التابعة لشركة “ألفابت”، المالكة لـ “جوجل”.

اقرأ أيضًا:

مفاجأة.. “شات جي بي تي” يرسب في امتحانات الابتدائية

تشات جي.بي.تي 

يأتي توجه ماسك بعد أن حظي “تشات جي.بي.تي”، وهو روبوت محادثة نصية طورته “أوبن إيه.آي”.

ويمكنه صياغة النثر والشعر أو حتى نصوص برمجية إذا طٌلب منه ذلك، باهتمام واسع النطاق في وادي السيليكون.

وكان الذي في تأسيس “أوبن إيه.آي” مع المستثمر في وادي السيليكون سام ألتمان عام 2015 باعتبارها شركة ناشئة غير هادفة للربح، لكنه ترك مجلس إدارتها في 2018.

غير أنه أبدى اهتمامه بنصيبه في روبوت المحادثة، واصفًا إياه بأنه “جيد بشكل مخيف”.

اقرأ أيضًا:

شات “جي.بي.تي” يتعامل مع اختبارات طلبة الطب

فريق لمتابعة أبحاث الذكاء الاصطناعي

وقال بابوشكين في مقابلة، إنه يناقش مع ماسك تشكيل فريق لمتابعة أبحاث الذكاء الاصطناعي، لكن المشروع لا يزال في مراحله الأولى، مع عدم وجود خطة ملموسة لتطوير منتجات محددة.

وأضاف بابوشكين أنه لم يوقع رسميًا على مبادرة ماسك، بحسب التقرير.

وفالت وكالة “رويترز”، إنه لم يتسن التواصل مع ماسك وبابوشكين حتى الآن للتعقيب.

الكلمات الدلالية:
إيلون ماسك الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي شركة أوبن إيه.آي موقع ذي إنفورميشن

مواد ذات صلة

المزيد
128 شركة رابحة.. سوق الأسهم يُغلق مرتفعًا بنحو 166 نقطة

128 شركة رابحة.. سوق الأسهم يُغلق مرتفعًا بنحو 166 نقطة

٠٤:٣٣ م، الأثنين، ٠٦ يونيو ٢٠٢٢
“الأجسام الطائرة”.. الغموض سيد الموقف وأمريكا تشكل لجنة تحقيق

“الأجسام الطائرة”.. الغموض سيد الموقف وأمريكا تشكل لجنة تحقيق

١٢:٥٠ م، الثلاثاء، ١٤ فبراير ٢٠٢٣
وزارة إعلام غزة توضح تفاصيل اختطاف 4 فلسطينيين بسيناء

وزارة إعلام غزة توضح تفاصيل اختطاف 4 فلسطينيين بسيناء

٠١:٠٤ ص، الخميس، ٢٧ أغسطس ٢٠١٥
عاجل.. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء المركز الوطني لسلامة النقل

عاجل.. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء المركز الوطني لسلامة النقل

٠٣:٣٤ م، الثلاثاء، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *