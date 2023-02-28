ارتفاع ملحوظ.. تعرف على درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة اليوم

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه يتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 35 درجة في شرورة، و34 درجة في مكة المكرمة زينبع، و33 درجة في جازان ونجران والوجه، و32 درجة في وادي الدواسر والقنفذة، و31 درجة في بيشة، و30 درجة في المدينة المنورة، و25 درجة في الرياض، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة وأبها 21 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي: طريف وعرعر وحائل 8 درجات مئوية، والقريات وسكاكا وتبوك 10، وحفر الباطن و المجمعة والتنهات والدهناء والصمان والدوادمي والباحة وبريدة وأبها 12درجة مئوية.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة، وكذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

اقرأ أيضًا:

على هذه المناطق.. خبير طقس يتوقع حالة مطرية تبدأ اليوم وتستمر حتى عدة أيام