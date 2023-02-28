تنبيه مهم من “التأمينات” لكل من توقف اشتراكه: عليك بهذا الأمر فورًا

تواصل – فريق التحرير:

أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، السؤال، لكل من توقف اشتراكه في المعاشات، التسجيل بنظام الاشتراك الاختياري.

جاء ذلك ردًا على سؤال مواطن يقول إنه لا يعمل حاليًا ولديه مدة اشتراك 240 شهرًا، فهل يحق له التسجيل في الاشتراك الاختياري لـ الـ 60 شهرًا القادمة بالشريحة رقم 40؟، علمًا بأن راتبه يصل إلى 45.000، مع التزامه بدفع 18 في المئة.

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وأجابت “العناية بالعملاء” عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”: “يمكن لكل من توقف اشتراكه الإلزامي في فرع المعاشات الاشتراك في النظام اختياريًا، ويمكنه الاستفادة من منافع الاشتراك الاختياري وفي حال وجود مدة اشتراك الزامية سابقة يتم اختيار شريحة أجر لا تتجاوز نسبة 10 في المئة من آخر آجر مسجل، وإذا وقع آخر آجر مسجل مضافًا إليه نسبة 10 في المئة بين شريحتين يجوز اختيار احدهما”.

الاشتراك الاختياري

يتيح نظام التأمينات الاجتماعية لبعض الفئات من المواطنين الاشتراك في فرع المعاشات اختياري،اً وتطبق عليهم الأحكام المطبقة على المشتركين إلزاميًا.

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الفئات التي يحق لها طلب الاشتراك اختياريًا

1- المشتغلون بالمهن الحرة، أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم، أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو في مجال الخدمات والحرفيون.

2- المواطنون العاملون خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة.

3- المواطنون العاملون في البعثات الدولية والأجنبية داخل المملكة الذين لم يخضعوا إلزاميًا للنظام.

4- كل من توقف اشتراكه الإلزامي في فرع المعاشات ولم تعد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في النظام.

خطوات التسجيل كمشترك اختياري

1- الدخول على الموقع الالكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية www.gosi.gov.sa

2- الدخول على خدمة طلب خدمات الفروع.

3- اختيار نوع المستخدم مشترك.

4- اختيار نوع الطلب تسجيل مشترك اختياري.

5- تعبئة نموذج عمليات المشترك الاختياري ونموذج الإفصاح الطبي بالإضافة إلى المستندات الموضحة بإرشادات نموذج عمليات المشترك الاختياري. للوصول إلى صفحة النماذج التأمينية اضغط هنا

6- تقديم الطلب بعد إرفاق المستندات المتعلقة بالطلب.

7- ستظهر لك رسالة بنجاح تقديم الطلب، وستصلك رسالة على جوالك المسجل في أبشر موضحاً فيها رقم الطلب.

8- يمكنك تتبع حالة طلبك عن طريق أيقونة متابعة الطلبات