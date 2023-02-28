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مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية يعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية يعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية يعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
١٠:٤٥:٥٤ ص، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.

وتم وضع بعض الاشتراطات للتقديم أبرزها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

المسميات الوظيفية

  1. فني إنتاج.
  2. مهندس CAM.
  3. مهندس انتاج.
  4. مهندس نظام مضمن.
  5. مهندس الكترونيات.
  6. مهندس ميكانيكي.
  7. اخصائي مواد من ذوي الخبرة.
  8. فنى الكترونيات.
  9. مهندس الالكترونيات التناظرية.
  10. فني ميكانيكي.
  11. مهندس ميكانيكي.
  12. مهندس اتصالات تصميم الموجي.
  13. مهندس اتصالات داتالينك.
  14. مهندس نظم تحكم.
  15. مهندس تحكم ومحاكاة أول.
  16. مهندس أنظمة مدمجة.
  17. مهندس برمجيات أول.
  18. كبير فني إلكترونيات الطيران.
  19. مهندس أول تكامل واختبار إلكترونيات الطيران.
  20. مهندس تصميم إنشائي.
  21. أخصائي المشتريات.
  22. مشرف الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.
  23. مهندس برمجيات.
  24. والمزيد …

طريقة التقديم

أوضح المركز أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 من فبراير 2023م

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).
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