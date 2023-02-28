تنبيه متقدم..”الأرصاد” يُحذر سكان هذه المناطق من أمطار غزيرة حتى الـ 9 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا متقدمًا من فرصة تساقط أمطار غزيرة على عدد من مناطق المملكة.

نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطًا في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول، على هذه المناطق:

منطقة الرياض، وتشمل “الدوادمي والقويعية وعفيف”.

منطقة نجران، وتشمل “بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران”.

منطقة مكة المكرمة، وتشمل “رهـاط ومدركة والشعيبة وبحرة وعسفان وخليص”.

منطقة عسير، وتشمل “أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب”.

الحالة المتوقعة تستمر حتى الـ 9 مساءً

وبيّن المركز أنَّ الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة تستمر – بمشيئة الله تعالى – خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، حتى الساعة الـ9 مساءً.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة.

وكذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

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