فصل موظفة “تويتر” التي اشتهرت بالتفاني في العمل!

تواصل – وكالات:

لم يشفع لـ استير كروفورد، اجتهادها وتفانيها، إلى حد النوم في مكان العمل بعد أن شملتها قرارات التسريح الأخيرة للعشرات من الموظفين بعملاق التواصل الاجتماعي “تويتر”.

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فصل 200 موظف

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت شركة “تويتر” فصل 200 موظف يشكلون نحو 10 في المائة من قوته العاملة المتبقية.

وأصبح بذلك عدد موظفي “تويتر” أقل من 2000، من إجمالي 7500 موظف، عندما اشتراها الملياردير إيلون ماسك، في أكتوبر الماضي.

واستهدفت الموجة الجديدة من التسريحات مسؤولي المنتجات وخبراء البيانات والمهندسين.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الطرد شمل مديرة إدارة المنتجات، استير كروفورد، التي وصفتها بالموظفة المتفانية، والتي قادت إطلاق خدمة علامة التوثيق الزرقاء المدفوعة الثمن، في بداية عهد ماسك.

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التفاؤل والعمل الجاد كانا خطأ!

ولم تغير كروفورد من لقبها على حسابها بموقع “تويتر”، حتى ليل الاثنين الثلاثاء، لكنها ألمحت إلى أنه تسريحها. وكتبت أن أسوأ شيء حدث لها، وهي تعمل على تطوير “تويتر”، أن تفاؤلها وعملها الجاد كانا خطأ.

وكانت كروفورد قد لفتت الأنظار في نوفمبر الماضي، عندما دعمت توجه ماسك الجديد في “تويتر”. والتقطت صورة لها تظهرها نائمة فوق بطانية على أرضية مكتب “تويتر” في أواخر 2022، بسبب تراكم العمل عليها، وفق موقع “سكاي نيوز عربية”.

وكتبت على “تويتر”: “عندما يعمل الفريق على مدار الساعة لإنجاز المهام في المواعيد المحددة، فإنك تنام أحيانًا في مكان عملك”.

وقال موقع “ذا فيرج” التقني إن عملية التسريح شملت غالبية أعضاء فريق كروفورد، مشيرًا إلى أن الأخيرة تولت قيادة مشروعات عديدة بعد استحواذ ماسك على “تويتر”، ومنها مشروع منصة المدفوعات المرتقب في الموقع.

وأضاف الموقع أن تسريح كروفورد ومعظم فريقها ربما يشير إلى أن ماسك يريد إدخال نظام جديد في “تويتر”.