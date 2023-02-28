22 يومًا على رمضان.. نصائح مهمة للتعامل مع طفلك في سنة أولى صيام

تواصل – فريق التحرير:

يتساءل الكثير من الآباء والأمهات عن أفضل الطرق التي تعينهم على تهيئة أبنائهم للصوم للمرة الأولى.

وتعد الأيام المتبقية من شهر شعبان فرصة مواتية لتعويد الأطفال على الصوم من الصغر، من خلال الحديث معهم عن صيام شهر رمضان، وكونه أحد الأركان الخمسة التي يجب على المسلم أن يتلزم بها، ليكون كامل الإيمان.

وهذا يستلزم الحديث مع الطفل بلغة مناسبة له، حتى يستوعب بداية لماذا يجب أن نصوم، والحكمة منه، مع إمكانية اللجوء إلى الوسائل وطرق التحفيز التي تساعد على تحقيق تلك الغاية.

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– الغاية

إفهامه أن الصوم وإن كان يتطلب الامتناع عن الأكل والشراب، فإن ذلك ليس القصد منه الحرمان، بقدر ما هو الامتثال لأمر الله بالصوم، والعمل على تهذيب النفس، والتحلي بالأخلاق التي يدعو إليها الإسلام، من صدق، وإخاء ومحبة بين الناس.

– التدرج في الصوم

يوصي الخبراء بعدم اجبار الطفل على الصيام يومًا كاملاً، بل يجب التدرج معهم من خلال الصيام لعدد من الساعات في أول صيام له، نظرًا لأنه لن يتحمل العطش والجوع لساعات طويلة المرة الأولى.

-صنع الطعام المفضل له

الطفل لديه خيارات غذائية محببة إليه، والأم هي الأقدر على تحديدها، ومن ثم فإنها يمكنها تشجيعه عن طريق اعداد الطعام الذي يفضله خلال الافطار، كنوع من المكافأة له.

– التشجيع والتحفيز

سيبدو الصيام ثقيلاً على نفسية الطفل للمرة الأولى، وهو ما يجب أن تراعيه الأم من خلال الحديث معه وتشجيعه على إكمال الصوم، أو على الأقل عدد معين من الساعات، وليكن على سبيل المثال حتى وقت الظهر. ويفضل أن يرتبط ذلك بتحفيز الأباء لأبنائهم بالكلمات التشجيعية، ووعده بالهدايا التى يحبها.

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– ربط الصيام بأفعال الخير

من الوسائل المحببة إلى النفس سلوك العطاء، وهو ما يمكن ربطه في نفس الطفل بالصوم، من خلال منحه مبلغًا وجعله يتصدق به على المحتاج، وإفهامه أن ذلك أمر له أجر وثواب كبير عند الله، لأنه يدخل السعادة على الفقراء.

-مراعاة الحالة النفسية والصحية للطفل

لابد من مراعاة الحالة النفسية للطفل، بشكل عام، والصحية، بشكل خاص، قبل البدء في الصيام، فإذا كان الأمر سيكون له أثر صحي سلبي، يجب مراعاة ذلك، ودفع الطفل للإفطار على الفور إن شعرت الأم بأنه مجهد ومتعب للغاية.