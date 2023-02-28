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“اليورو يُسجل 3.97”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
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“اليورو يُسجل 3.97”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

“اليورو يُسجل 3.97”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

“اليورو يُسجل 3.97”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
٠٩:٤٦:٠٣ ص، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الثلاثاء 28 من فبراير، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 3.97 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.22

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.52

فرنك سويسري 4.00

أسعار الذهب أمس

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 3.95 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.20

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.47

فرنك سويسري 3.98

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الكلمات الدلالية:
العملات العملات الأجنبية سعر الدولار سعر اليورو

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