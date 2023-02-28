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باكستان تصدر بيانًا بشأن مقتل العشرات من مواطنيها قبالة سواحل إيطاليا‎‎

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باكستان تصدر بيانًا بشأن مقتل العشرات من مواطنيها قبالة سواحل إيطاليا‎‎

باكستان تصدر بيانًا بشأن مقتل العشرات من مواطنيها قبالة سواحل إيطاليا‎‎

باكستان تصدر بيانًا بشأن مقتل العشرات من مواطنيها قبالة سواحل إيطاليا‎‎
٠٩:٢٨:٢٧ ص، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، عن قلقه البالغ إزاء مقتل أكثر من عشرين باكستانيًا في حادثة غرق قارب للمهاجرين قبالة سواحل إيطاليا.

وأصدر شريف توجيهاته إلى وزارة الخارجية الباكستانية بإجراء تحقيق شامل في هذا الحادث المؤسف، والتواصل مع السلطات الإيطالية في هذا الشأن.

باكستان تطالب إيطاليا مزيدًا من التفاصيل

من جانبها أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش أن سلطات بلادها طلبت من السلطات الإيطالية مزيدًا من التفاصيل.

غرق 28 باكستانيًا من بين 59 شخصًا

وذكرت وسائل الإعلام الباكستانية أمس أن نحو 28 باكستانيًا كانوا من بين 59 شخصًا غرقوا عندما اصطدم قارب يقل مهاجرين إلى أوروبا بصخور بالقرب من الساحل الجنوبي لإيطاليا.

يأتي هذا بعد تصريحات رئيس الوزراء بأن الحكومة قررت إطلاق عدة مبادرات لجعل الشباب مكتفين ذاتيًا ومساهمين نشيطين في تقدم البلاد، مؤكدًا أن الحكومة أطلقت مبادرات مختلفة للشباب، بما فيها المشاريع الرياضية وصناديق دعم التعليم والقروض الميسرة والمنح الدراسية والتدريب المهني.

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الكلمات الدلالية:
إيطاليا باكستان شهباز شريف مقتل العشرات مهاجرين إلى أوروبا

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