اليوم.. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يُسجل 192 ريالًا

تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 28 من فبراير، مقارنة بأسعار أمس، حيث سجل عيار 24 نحو 219.05 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 200.80 ريال.

عيار 21 يسجل 191.68 ريالًا

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 191.68 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 164.29 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 127.78 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 109.53 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6813 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1533 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 219,053 ريال.

تراجع أسعار الذهب

في سياق متصل ، تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في شهرين أمس، نتيجة الخوف من أن يتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” مزيدًا من إجراءات رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1808.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة (05:41) بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب إلى 1815 دولارًا للأوقية بحسب “رويترز”.

في الوقت نفسه، تراجعت الفضة في السوق الفورية 0.9 في المائة إلى 20.58 دولار للأوقية وهبط البلاتين 0.3 في المائة إلى 906.94 دولار بينما زاد البلاديوم 0.9 في المائة إلى 1415.96 دولار للأوقية.

اقرأ أيضًا:

الذهب ينخفض إلى أدنى مستوى في شهرين