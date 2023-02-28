من الاستسلام للظروف إلى المواجهة.. كيف تعيد اكتشاف قدراتك في أوقات الأزمات؟

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يواجه الإنسان في الحياة، مصاعب جمة، وهناك من يمتلك القدرة على تجاوزها، وآخرون لايملكون السبيل إلى ذلك، وتتعثر خطاهم عندما تقابلهم مشكلة ما، حيث يعجز البعض عن كيف التعامل معها، أو الخروج منها، ومن ثم يصبح أسيرًا لها.

ويطرح الكاتب عبده الأسمري في صحيفة “الجزيرة”، مجموعة من الحلول التي تساعد على التغلب على جملة من “الصراعات” وتحتاج إلى حلول تقتضي الاستعانة بقدرات الذات في مواجهة الصدمات، والتمكن من النجاة والارتقاء بالنفس من “دوائر” الهزيمة إلى “مدارات” العزيمة.

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بلاءات أو ابتلاءات

وأضاف أن الإنسان يتعرض لمتاعب المرض أو مصاعب الفقد أو عواقب الفشل، تتمثل في “بلاءات” تقتضي الصبر أو “ابتلاءات” تصنع العبر والبشر في ذلك ما بين “كفاح” واجب و”نجاح” مستوجب قائم على “الرضا”، ومعتمدًا على “الاحتساب” أو “سقوط” جبري “وقنوط” ضروري ناتج من “الإحباط” ومنبثق من “اليأس”.

واستشهد الأسمري بالآية الكريمة العظيمة “وفي أنفسكم أفلا تبصرون”، باعتبارها منهجًا فريدًا للتبصر في “كينونة” و”كيان” و”مكنون” هذه النفس وما تحمله في تفاصيلها من دلائل عميقة وبراهين متعمقة تؤكد أن فيها من القوة والعزم والثبات ما يجعلها في مستوى “الصمود” أمام التأثير، ويؤهلها للصعود إلى الأثر في ميزان “قويم” من الفلاح والصلاح اللذين يرسمان معاني الثبات ويرسخان بصمات الإثبات في سيرة الإنسان ومسيرة الحياة.

ومع إشارته إلى أن الإنسان في واقع مفروض من الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره وحلوه ومره، لفت إلى أن قوى البشر تتباين في تنوع التكيف أو التأقلم أو التعايش مع الأمر الواقع قدريًا في التقبل والقبول وفي مسائل الانهزام أو الإقدام وسط وتيرة “الحياة” ماضية في كل الحالات وشتى الأحوال.

أسرار النفس الإنسانية

وأوضح أن هنالك الكثير من الأسرار في عمق النفس الإنسانية التي قال إنها تسهم بشكل فاعل في صناعة الشخصية.

وبين أنه من الأجدى أن يستخرج الإنسان من الأعماق “كنوز” القوى القادرة على الوقوف كخط دفاع قوي أمام المواجهات التي تتشكل في المحيط الاجتماعي مما ينبغي أن يعرف الشخص مكامن الضعف ومواطن القوة حتى يتمكن من السيطرة في “ميادين” الظروف والنجاة في “مضامين” الصدمات.

وذكر أن الكثير من البشر يلجأ إلى النصح والمشورة من منابع مختلفة بعضها يكون منهاجًا لتجاوز أزمة وأخرى تظل اعوجاجًا لتضخيم محنة مما يتطلب أن يعزز الإنسان من قواه الذاتية، وأن ينهل من رصيد التجارب التي عاشها الآخرون وأن يستوعب الدروس جيدًا في كل منعطف يمر به حتى يستطيع إدارة شخصيته وفق منهج الشرع الإسلامي الذي أوجد “الحلول” المناسبة لكل “الفصول” المتقلبة في الحياة.

لكن التجارب والأزمات والمواقف والوقفات والصدمات، وكما يقول الأسمري تسهم في توفير مناهج “اعتبارية” تظهر من خلالها منحدرات “الخطر” وتتضح على ضوئها مستويات “الحذر” مع ضرورة صناعة “الأفكار” الذاتية التي تنأى بالإنسان عن “مسارب” الصراعات وترتقي بالشخص عن «مآرب» المصالح حتى يمتلك “الرؤية” الأفقية في مراحل قادمة من الحياة تجعله أكثر نضجًا وأعلى وعيًا وأسمى فكرًا مما يتيح له العيش في مناطق آمنة تسهم في راحة البال واستقرار الحال.

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قوى خفية في النفس

وتحدث الكاتب عن جهل العديد من البشر بقوى خفية في النفس تنتظر التدبر في توظيفها لخدمة الإنسان في تعاملاته ومعاملاته وتمضي به إلى “شواطئ” الأمن النفسي و”مواطن” الأمان الاجتماعي، حسب قوله.

وتابع “ويسهم الاستناد على الهوية الشخصية والاعتماد على القوة الذاتية يسهم في جلب “الفوائد” وجني “العوائد” التي تجعل الحياة نقية من شوائب الجدل وصافية من رواسب الجهل”.

وذكر أن الإدارة الصحيحة للشخصية المعتمدة على تسخير قوى النفس والمستندة على توظيف قدرات الذات كفيلة بتقوية الإنسان ضد الأزمات وتهيئة السلوك أمام الصدمات.

الأمر الذي قال إنه يصنع الطمأنينة في الروح ويؤصل السكينة في القلب لصناعة حياة آمنة مطمئنة مدفوعة بالصواب ومشفوعة بالإيجاب في كل الاتجاهات والأبعاد.