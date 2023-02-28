الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
لهذا السبب.. اليابان تصدم موسكو وتجمد أصول 39 شخصًا و73 كيانًا روسيًا
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لهذا السبب.. اليابان تصدم موسكو وتجمد أصول 39 شخصًا و73 كيانًا روسيًا

لهذا السبب.. اليابان تصدم موسكو وتجمد أصول 39 شخصًا و73 كيانًا روسيًا

لهذا السبب.. اليابان تصدم موسكو وتجمد أصول 39 شخصًا و73 كيانًا روسيًا
٠٩:٠٠:٣٩ ص، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الثلاثاء، أنها قررت تجميد أصول 39 شخصًا و73 كيانًا روسيًا على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

تجميد أصول 39 شخصًا و73 منظمة

 وفي إطار العقوبات المتعلقة بغزو أوكرانيا، أوضحت وزارة الخارجية، أن طوكيو جمدت أصول 39 شخصًا و73 منظمة من روسيا.

وأضافت – حسب “سبوتنيك” – أنه تقرر فرض العقوبات بشكل خاص على كل من:

1 –  نائب وزير الدفاع الروسي فيكتور جوريميكين.

2 – كبار المسؤولين في الإدارة الرئاسية الروسية ألكسندر خاريتشيف وبوريس رابوبورت.

3 – تجميد أصول تسعة أشخاص من إدارات مقاطعة خيرسون وجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك في روسيا.

وقبل يومين، قررت الحكومة اليابانية توسيع نطاق عقوباتها المفروضة على روسيا بعد خطوات مماثلة من قبل الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات التالية كعقوبات جديدة ضد روسيا، تشمل:

1 –  تجميد أصول الأفراد والمنظمات الروسية.

2 – تجديد قائمة المنظمات التي تحظر الصادرات إليها.

3 – توسيع قائمة السلع المحظورة للتصدير إلى روسيا، والتي يمكن أن تعزز أسس الصناعة الروسية، مثل قطع غيار الطائرات المسيرة، وتجميد أصول المنظمات المالية الروسية.

وفي وقت سابق، فرضت عقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، معلنةً تجميد أصول 892 شخصًا، وفرضت 83 مؤسسة يابانية بما في ذلك البنوك حظرًا على الصادرات من اليابان إلى 363 منظمة وشركة ومؤسسة.

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الكلمات الدلالية:
الحرب في أوكرانيا الحكومة اليابانية اليابان تجميد أصول روسيا عقوبات

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