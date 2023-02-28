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هل يجوز للمعلم أن يأخذ الهدايا من الطلاب بعد تسليم الشهادات؟ الخثلان يوضح
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هل يجوز للمعلم أن يأخذ الهدايا من الطلاب بعد تسليم الشهادات؟ الخثلان يوضح

هل يجوز للمعلم أن يأخذ الهدايا من الطلاب بعد تسليم الشهادات؟ الخثلان يوضح

هل يجوز للمعلم أن يأخذ الهدايا من الطلاب بعد تسليم الشهادات؟ الخثلان يوضح
٠٨:٢٨:٠١ ص، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان: إن أخذ المعلم للهدايا من الطلاب بعد تسليم الشهادات، أمر فيه تفصيل.

للمعلم أن يأخذ هدية من الطلاب في هذه الحالة

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أنه بمناسبة ظهور نتائج اختبارات الفصل الدراسي بعد نحو أسبوع، فإن للمعلم أن يأخذ هدية من الطلاب إذا كان بعد التخرج من المرحلة وهذا المعلم لن يدرسهم في المستقبل، فلا بأس بأن يعطوه هدية من باب الوفاء، وهو أمر مندوب إليه.

لا يجوز للطالب أن يهدي لهذا المعلم هدية

وأضاف الشيخ الخثلان أنه في حال أن هذا المعلم سيدرس للطلاب أو من المحتمل أن يدرسهم وهم لم يتخرجوا بعد من المرحلة، فيبقى الحكم على الأصل وهو عدم الجواز، وأنه لا يجوز للطالب أن يهدي للمعلم هدية.

الخثلان يُحذر من هدايا العمال: غلول

وحذر أن أخذ المعلم من الطلاب هدية في حالة أن يدرسهم وسيدرسهم، من هدايا العمال، وهدايا العمال غلول، مبينًا أن ما دام المعلم يدرس لطلابه مثلا في الصف الأول الثانوي وما زال سيدرسهم في الصف الثاني والثالث فلا يجوز له أن يأخذ هدية، إما إذا تخرج الطالب من المرحلة الثانوية ويريد أن يتقدم إلى الجامعة وانقطعت صلته بمعلمه يجوز له أن يعطيه هدية.

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الخثلان الفصل الدراسي الثاني نتائج اختبارات الفصل الدراسي هدايا الطلاب هدايا المعلمين

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