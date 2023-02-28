الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
“سكن ومبيت بالمجان”.. “المنزالة” مأوى عابري السبيل في عسير (فيديو)
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“سكن ومبيت بالمجان”.. “المنزالة” مأوى عابري السبيل في عسير (فيديو)

“سكن ومبيت بالمجان”.. “المنزالة” مأوى عابري السبيل في عسير (فيديو)

“سكن ومبيت بالمجان”.. “المنزالة” مأوى عابري السبيل في عسير (فيديو)
٠٨:٤٤:١٥ ص، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

لازالت الكثير من المناطق والمدن في المملكة محتفظة بثقافتها وأصالتها وتاريخها وطابعها الثقافي والعمراني القديم الذي ميزها عن غيرها.

واحدة من تلك المناطق هي “عسير” التي تحتفظ بثقافة “المنزالة” أو المساجد التاريخية حتى اليوم، حيث يتم تقديم الخدمات للضيوف بالمجان.

مفردة ثقافية

هي مفردة ثقافية تختص بها منطقة عسير تعبر عن كرم المجتمع وضيافته، وأيضًا بسبب الموقع الجغرافي والمنطقة تقع بين الحجاز واليمن وكانت طريقًا للحجاج القادمين من جنوب آسيا وإقليم السند وغيرها.

في السياق، قال علي آل قطب، باحث في التاريخ،  إنه يتم تقديم الخدمات لوجه الله في المقام الأول حيث يتمتع المجتمع في عسير بالكرم، كما يتم خدمة الضيوف القادمين وتقديم الخدمات لهم.

وأوضح “آل قطب” أن كل الأراضي الشاسعة في عسير تصب منافعها لصالح المساجد، وكذلك بيوت المنزالة، ويستفيد منها جميع المسافرين.

المجتمع في عسير 

اشتهر المجتمع في عسير بحب الخير وتقديم الخدمات للزائرين خاصة أولئك الذين يعبرون القرى ليلاً ويكونون بحاجة إلى الراحة وتناول الطعام.

هؤلاء كانوا يتوجهون دائمًا إلى المنزالة حيث يجدون هناك كل ما يحتاجون إليه ويخلدون إلى النوم ليواصلوا طريقهم في اليوم التالي.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن السعودية المملكة المنزالة عسير

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