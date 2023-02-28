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تنبيه جديد من “حساب المواطن” بشأن موعد صرف دفعة مارس

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تنبيه جديد من “حساب المواطن” بشأن موعد صرف دفعة مارس

تنبيه جديد من “حساب المواطن” بشأن موعد صرف دفعة مارس

تنبيه جديد من “حساب المواطن” بشأن موعد صرف دفعة مارس
٠٨:٠٢:٢٥ ص، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر “حساب المواطن”، تنبيهًا جديدًا بشأن موعد صرف الدفعة الجديدة لشهر فبراير – الدفعة 64.

وردًا على استفسار لأحد المستفيدين “هل فعلا سيتم صرف دفعة شهر (مارس) الخميس القادم؟”، أضافت “خدمة المستفيدين” عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، بأنه “يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسوف يتم ايداع الدعم للدفعة “64” بتاريخ ” 9 مارس”.

وفي رده على استفسار عما إذا كان سوف يتم صرف حساب المواطن الشهر القادم فقط أم سيتم قطعه، أفاد بأن “البرنامج لا يزال قائمًا، علمًا بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير فور الانتهاء منها”.

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حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

 

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