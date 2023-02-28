توضيح مهم من “سكني” بشأن الحصول على قرض مدعم للأرض المجانية

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل برنامج “سكني” مع سؤال مستفيد بشأن دعم الأراضي المجانية بعد الحصول عليها من الإسكان.

وقال المستفيد: “طلعت لي أرض مجانية من الإسكان وقعت عقدها بتاريخ 20-1-2022 قبل تطبيق قرار “أرضك دعمك” هل أنا على النظام القديم يشملني منتج أرض و قرض؟ وأقدر آخذ قرض عقاري مدعوم؟

وردًا على ذلك، قال البرنامج: تم الاتفاق مع العديد من الممولين لخدمة المستفيدين ولإتاحة عدة خيارات، ويمكنك التفاوض مع جميع الممولين واختيار الممول المناسب لك بحسب العروض المقدمة.

الحصول على الدعم

في وقت سابق، تفاعل حساب “المستفيدين” التابع لبرنامج سكني مع سؤال مستفيد بشأن الحصول على الدعم.

وقال المستفيد: هل أقدر أستفيد من أنواع الدعم 150 ألف مع العلم أني مشتري وينزلي الدعم.

واضاف الحساب: يحق للأسرة الاستفادة من الدعم السكني من خلال جهة واحدة مرة واحدة فقط، سواء من صندوق التنمية العقارية أو برنامج سكني، سواء كان الطلب باسم الزوج أو الزوجة.

إيداع 921 مليون ريال

كان صندوق التنمية العقارية أعلن إيداع 921 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر فبراير 2023.

مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم إيداعه حتى الآن تجاوز 45.3 مليار ريال.

وقال منصور بن ماضي، الرئيس التنفيذي للصندوق، إن إجمالي الدعم لشهر فبراير جرى تخصيصه دعمًا لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة.

إجمالي المبلغ المودع

وأشار إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى فبراير 2023، تجاوز 45.3 مليار ريال.

وأكد أن استمرارية برامج الدعم السكني ضمن خيارات ومزايا أكثر..

وأن برنامج الدعم السكني المحدث يأتي بهدف رفع كفاءة الدعم السكني

اقرأ أيضًا:

توضيح مهم من “سكني” بشأن الدعم المقدم للأسرة الواحدة