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على هذه المناطق.. خبير طقس يتوقع حالة مطرية تبدأ اليوم وتستمر حتى عدة أيام

على هذه المناطق.. خبير طقس يتوقع حالة مطرية تبدأ اليوم وتستمر حتى عدة أيام

على هذه المناطق.. خبير طقس يتوقع حالة مطرية تبدأ اليوم وتستمر حتى عدة أيام
٠٧:٤٢:١٣ ص، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، حالة ممطرة وهي الحالة الممطرة الرابعة عشرة منذ دخول موسم الأمطار لهذا العام 1444هـ.

تساقط أمطار على هذه المناطق لعدة أيام

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن بداية الحالة المتوقعة من يوم الأحد الماضي على أجزاء من المناطق الشرقية والوسطى والغربية والجنوبية من المملكة.

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الأمطار من خفيفة إلى متوسطة

وأضاف أنه من المتوقع أن تتوسع الحالة حيث تستمر الأمطار من خفيفة لمتوسطة عدة أيام وتكون -بمشيئة الله- مصحوبة برياح مغبرة ويعقبها انخفاض في الحرارة.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة، وكذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

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رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء من مناطق الرياض، والشرقية، تمتد إلى منطقة نجران، وكذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك.

انخفاض الحرارة مع تكون الضباب

وأشار على أنه لا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

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