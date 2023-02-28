تحذير عاجل من “التعليم” بخصوص التصوير في المدارس

تواصل – فريق التحرير:

حظرت إدارات التعليم على المدارس، السماح بتصوير الطلاب والطالبات داخل المرافق التعليمية، لما قد ينطوي على ذلك من انتهاك لخصوصياتهم، أو يعرضهم للإساءة والتشهير، مطالبة بضرورة أخذ التدابير والاحتياطات اللازمة لمنع ذلك.

يأتي ذلك عقب تنامي ظاهرة التصوير داخل المدارس والمكاتب والادارة، مما أدى في كثير من الأحيان إلى انتهاك خصوصية الطلاب والطالبات، وفقًا لما أوردته صحيفة “الوطن”.

شروط التصوير بالمدارس

ويتضمن القرار عدم السماح لأي جهة أيًا كانت بتصوير الطلاب والطالبات والمرافق المدرسية، إلا وفق الشروط التالية:

-الحصول على إذن مسبق من قبل الإدارة المختصة في إدارات التعليم، ولأغراض محددة وفقاً لما حددته الأنظمة والتعلميات، فيما جرى تحديد عشرة ضوابط، عند تصوير الطلاب والطالبات، والمرافق التعليمية، والهيئتين الإدارية والتعليمية، ومن أبرزها:

-ضرورة أخذ موافقة خطية من أولياء الأمور على تصوير أبنائهم وبناتهم، في جميع المراحل التعليمية داخل المدرسة، خلال الفعاليات والمناسبات والأنشطة الصفية، وذلك بداية كل عام دارسي.

-إضافة إلى السماح بتصوير منتجات وأعمال الطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية، تحت إشراف المنسق المختص، ومنع تصوير الطلاب والطالبات، ونشرها في الحسابات الشخصية في شبكات التواصل الاجتماعي.

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ترخيص من وزارة الإعلام

كما يتضمن القرار الموجه إلى عموم المكاتب التعليمية والمدارس:

-عدم السماح بالتصوير داخل المدارس أو المكاتب، أو الإدارة أو المنشآت التابعة لها، من جهات خارجية نهائيًا، إلا بموافقة إدارة الإعلام والاتصال في إدارة التعليم.

-على أن تكون هذه الجهة حاصلة على ترخيص إعلامي من وزارة الإعلام، أو ترخيص ممارسة مهنة لأغراض تربوية أو إعلامية، لتوثيق النشاطات والفعاليات.

-وفيما يتعلق بتوثيق فعاليات احتفالات التخرج والتكريم، فإن إدارة المدرسة هي من تتولى ذلك، لضبط عملية التصوير أثناء الاحتفالات، بما يراعي عدم المساس بخصوصية الطلاب والطالبات.

-مع التأكيد على ضرورة إبلاغ إدارات التعليم “الشؤون القانونية”، عن ضبط أي مخالفة تتعلق بالتصوير.

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ضوابط التصوير داخل المدارس

وفيما يلي الضوابط لتصوير المرافق التعليمية:

– موافقة خطية من أولياء الأمور على تصوير أبنائهم.

– تصوير منتجات وأعمال الطالبات تحت إشراف المنسق المختص.

– منع تصوير الطلاب والطالبات ونشر ذلك في الحسابات الشخصية.

– اشتراط موافقة إدارة الإعلام و الاتصال في إدارة التعليم.

– الحصول على ترخيص إعلامي من وزارة الإعلام.

– ترخيص ممارسة مهنة لأغراض تربوية أو إعلامية.

– ضبط عملية التصوير أثناء الاحتفالات بما يراعي عدم المساس بالخصوصية.

أنظمة استندت لها إدارات التعليم

ـ نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

ـ مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة.

ـ التعميم الوزاري المتعلق بمنع التصوير داخل المدراس.