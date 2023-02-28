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خدمة اليوم.. 7 خطوات للتحقق من شهادة تصنيف الأعمال
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خدمة اليوم.. 7 خطوات للتحقق من شهادة تصنيف الأعمال

خدمة اليوم.. 7 خطوات للتحقق من شهادة تصنيف الأعمال

خدمة اليوم.. 7 خطوات للتحقق من شهادة تصنيف الأعمال
٠٧:٢٨:٠٩ ص، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات التحقق من شهادة تصنيف.

حيث أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن هذه الخدمة الإلكترونية تتيح التحقق من شهادة تصنيف الأعمال، عبر مجموعة من الشروط والخطوات:

* الخطوات

1 – ادخل على موقع بلدي.

2 – من “خدمات بلدي” اختر تصنيف مقدمي خدمات المدن.

3 – اختر التحقق من شهادة التصنيف.

4 – اختر البحث أو البحث المتقدم.

5 – ابحث برقم السجل التجاري/ رقم الرخصة، أو اسم المقاول/ اسم المكتب الهندسي، أو رقم شهادة التصنيف.

6 – إذا اخترت “البحث المتقدم”، حدد: المدينة، ونوع التصنيف، ودرجة شهادة التصنيف، ونشاط التصنيف، ورقم الهاتف، وتاريخ انتهاء الشهادة “من وإلى”.

* المتطلبات

1 – وجود شهادة تصنيف أعمال.

2 – المزيد من التفاصيل في دليل استخدام الخدمة.

* خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:00 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 940″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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أخبار السعودية تصنيف الأعمال خدمة اليوم خطوات التحقق شهادة التصنيف وزارة الشؤون البلدية

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