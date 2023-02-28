دراسة: 4 أيام عمل في الأسبوع تحسن صحة العاملين وترفع الأرباح

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على خلاف ما هو معتاد وشائع، أثبتت الدراسات أن نظام العمل 4 أيام في الأسبوع، لا ينقذ العاملين من الإرهاق والأمراض فقط، بل هو مفيد للعمل نفسه.

العمل 4 أيام يزيد في الأرباح

وأوضح الباحثون أن شركات بريطانية يعمل فيها نحو 2900 موظف، اشتركت في اختبار نظام العمل 4 أيام أسبوعيًا، وتبين أنه يزيد الأرباح ولا يؤدي إلى انخفاضها.

وأشاروا إلى أن أرباح هذه الشركات لم تتغير خلال فترة التجربة، بل إنه ارتفع في المتوسط بنسبة 1.4%.

وكان الباحثون يستطلعون رأي العاملين في هذه الشركات بانتظام وبصورة دورية، من أجل تقييم تأثير يوم العطلة الإضافي في حياتهم.

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تحسن الصحة النفسية والبدنية

وأكد العاملون على أنهم حاليًا نادرًا ما يعانون من القلق وأن صحتهم النفسية والبدنية تحسنت بصورة ملحوظة. وإحصائيا أعلن 71% منهم أنهم لا يشعرون بالإرهاق حاليًا و39% منهم أعلنوا أنهم لا يعانون من الإجهاد كما كانوا في السابق.

ويضيف الباحثون، انخفض عدد أيام الاجازات المرضية بنسبة 65%، وانخفض عدد المستقيلين بنسبة 57 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية. كما أعلن 60% من العاملين عن تحسن تواصلهم مع الأقارب ورعايتهم، و62% أعلنوا أصبح من السهل الجميع بين العمل والحياة الاجتماعية.

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مواصلة العمل بـ4 ساعات

وقد أعلنت 56 شركة من مجموع 61 شركة شاركت في هذه البرنامج التجريبي أنها تنوي مواصلة العمل بنظام 4 أيام عمل في الأسبوع، وأكدت 18 شركة أنها ستعمل به دائمًا.

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