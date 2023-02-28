الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
من بينها زلزال تركيا.. أقوى 10 هزات أرضية في القرن 21
دراسة: 4 أيام عمل في الأسبوع تحسن صحة العاملين وترفع الأرباح
على خلاف التوقعات.. إيلون ماسك يستعيد لقب “أغنى رجل في العالم”
البيت الأبيض يمهل الهيئات الحكومية 30 يومًا لحظر “تيك توك”
عاجل.. “الأرصاد” يتوقع هطول الأمطار على مكة والرياض و5 مناطق
الإمكانات والأسعار.. سيارة شيفروليه تراكس 2024

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

على خلاف التوقعات.. إيلون ماسك يستعيد لقب “أغنى رجل في العالم”

على خلاف التوقعات.. إيلون ماسك يستعيد لقب “أغنى رجل في العالم”

على خلاف التوقعات.. إيلون ماسك يستعيد لقب “أغنى رجل في العالم”
٠٦:٢٤:٥٣ ص، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

استعاد إيلون ماسك مكانته كأغنى شخص في العالم، بعد أن خسر اللقب لفترة وجيزة أمام الفرنسي برنار أرنو، وفقا لوكالة “بلومبيرج”.

وكان برنار أرنو، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة لويس فيتون المختصة ببيع السلع الفاخرة، احتل المركز الأول في ديسمبر 2022.

اقرأ أيضًا:

“أسماء سمّيتموها”.. هندوس يتخذون “إيلون ماسك” معبودا من دون الله

ارتفاع أسهم “تسلا”

وارتفعت أسهم شركة “تسلا” 100 بالمئة في شهر، حيث عاد المستثمرون إلى الرهانات على الأسهم ذات النمو الأعلى، وسط إشارات على القوة الاقتصادية وتباطؤ وتيرة زيادات أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

واستفادت الشركة من زيادة الطلب على سياراتها الكهربائية بعد خفض الأسعار على عدة موديلات.

اقرأ أيضًا:

تفاخرت بالالتزام بالعمل.. فكان جزاؤها الفصل بسبب سياسات “إيلون ماسك”

ماسك يتفوق على أرنو

وبلغت القيمة الصافية لثروة ماسك حوالي 187.1 مليار دولار، بعد إغلاق التداول في البورصة، بينما بلغت ثروة أرنو 185.3 مليار دولار.

وذكرت الوكالة أنه بينما انخفض سهم تسلا بشكل حاد العام الماضي وسط صفقة استحواذ ماسك على شركة “تويتر”، بالإضافة إلى تراجع سوق التكنولوجيا، ارتفعت أسهم شركة صانع السيارات الكهربائية عام 2023.

اقرأ أيضًا:

وصفها بالعنصرية.. هجوم لاذع من “ماسك” على وسائل الإعلام الأمريكية

أكبر خسارة للثروة الشخصية في التاريخ

وكانت موسوعة جينيس ذكرت أن ماسك حطم الرقم القياسي العالمي لأكبر خسارة للثروة الشخصية في التاريخ، مشيرة إلى أنه خسر حوالي 182 مليار دولار منذ نوفمبر 2021، وفق تقديرات “فوربس”، بينما تشير تقديرات أخرى إلى خسارته نحو 200 مليار دولار، وفق “يو أس توداي”.

وقالت “فوربس” إن ثروة ماسك تراجعت من 320 مليار دولار في عام 2021 إلى 143 مليار دولار في يناير 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أسهم شركة “تسلا” للسيارات الكهربائية.

وفي أغسطس الماضي، باع ماسك ما يقرب من سبعة مليارات دولار من أسهم “تسلا” قبل صفقة الاستحواذ على “تويتر”، وتسارع انخفاض سهمها بعد إتمام الصفقة.

الكلمات الدلالية:
أغنى رجل في العالم إيلون ماسك البورصة التكنولوجيا السيارات الكهربائية برنارد أرنو تسلا تويتر

مواد ذات صلة

المزيد
الرياض.. ضبط وافد هرَّب خادمات من منازل كفلائهن وتشغيلهن بنظام الساعات

الرياض.. ضبط وافد هرَّب خادمات من منازل كفلائهن وتشغيلهن بنظام الساعات

٠٨:٣٨ ص، الخميس، ٢٥ مايو ٢٠١٧
«الشؤون الإسلامية» بالرياض تنشئ مساجد على طريق حجاج البر

«الشؤون الإسلامية» بالرياض تنشئ مساجد على طريق حجاج البر

٠١:٠٠ م، الأثنين، ٠٧ سبتمبر ٢٠١٥
بالصور.. حجاج يقطعون الجبال والفيافي للوصول إلى مكة

بالصور.. حجاج يقطعون الجبال والفيافي للوصول إلى مكة

٠٥:١٢ م، الخميس، ٠٢ أكتوبر ٢٠١٤
1600 حالة طلاق بالمملكة منذ بداية الإجازة

1600 حالة طلاق بالمملكة منذ بداية الإجازة

١٢:٠٨ م، الأحد، ٢٢ يونيو ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *