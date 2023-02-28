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البيت الأبيض يمهل الهيئات الحكومية 30 يومًا لحظر “تيك توك”
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البيت الأبيض يمهل الهيئات الحكومية 30 يومًا لحظر “تيك توك”

البيت الأبيض يمهل الهيئات الحكومية 30 يومًا لحظر “تيك توك”

البيت الأبيض يمهل الهيئات الحكومية 30 يومًا لحظر “تيك توك”
٠٥:٥٣:٢٨ ص، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

منح البيت الأبيض، الهيئات الحكومية 30 يومًا لضمان عدم تثبيت أي تطبيق “تيك توك” على أي من أجهزتها أو أنظمتها التابعة للحكومة الاتحادية.

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وقف استخدام “تيك توك”

وقال شالاندا يونغ مدير مكتب الإدارة والميزانية للجهات الحكومية في مذكرة توجيهية اطلعت عليها وكالة “رويترز” للأنباء إنها سيكون مطلوبًا منها تعديل عقود تكنولوجيا المعلومات للتأكد من أن المتعاقدين يحمون بيانات الولايات المتحدة من خلال وقف استخدام “تيك توك” على الأجهزة والأنظمة المستخدمة في إطار عملهم.

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كندا تحظر “تيك توك”

بدورها، حظرت الحكومة الكندية، الاثنين، تطبيق “تيك توك” على كل هواتفها وأجهزتها، مشيرة إلى مخاوف على صعيد حماية البيانات.

وتطبيق “تيك توك” المملوك لشركة “بايت دانس” الصينية، تحت مجهر الغرب منذ أشهر بسبب مخاوف بشأن مدى وصول بكين إلى بيانات المستخدمين.

وكانت المفوضية الأوروبية حظرت الأسبوع الماضي التطبيق على أجهزتها.

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