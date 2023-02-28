الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. “الأرصاد” يتوقع هطول الأمطار على مكة والرياض و5 مناطق
الإمكانات والأسعار.. سيارة شيفروليه تراكس 2024
الشحن يدوم 13.5 ساعة.. “لينوفو” تطلق أحدث أجهزة اللاب توب بميزات خاصة
فوائدها الصحية كثيرة.. 7 مشروبات يمكن تناولها على معدة فارغة
34.2 مليار دولار حجم الأضرار الناتجة عن سلسلة زلازل تركيا
خلال 3 أسابيع فقط.. 1993 بلاغًا عن عالقين ومحتجزين

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عاجل.. “الأرصاد” يتوقع هطول الأمطار على مكة والرياض و5 مناطق

عاجل.. “الأرصاد” يتوقع هطول الأمطار على مكة والرياض و5 مناطق

عاجل.. “الأرصاد” يتوقع هطول الأمطار على مكة والرياض و5 مناطق
٠٥:٣٢:٣٤ ص، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة.

وكذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء من مناطق الرياض، والشرقية، تمتد إلى منطقة نجران، وكذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك.

تكوّن الضباب وانخفاض درجات الحرارة

ولا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجيًا جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

وشمالية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجيًا جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط.

وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر والنصف على الجزئيين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى المتر على الجزء الجنوبي.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزئيين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

وشمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30كم/ساعة.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر، وحالة البحر من نصف المتر إلى المتر.

اقرأ أيضًا:

أبرزها مكة والباحة.. تنبيه متقدم من “الأرصاد” بهطول أمطار على هذه المناطق

عاجل.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار على الرياض والشرقية و4 مناطق

تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار على هذه المناطق

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم احول الطقس اخبار الطقس الأرصاد الجوية الرياض الطقس الطقس اليوم المدينة المنورة النشرة الجوية انخفاض درجات الحرارة حالة الطقس حالة الطقس اليوم درجات الحرارة اليوم طقس مكة المكرمة هطول الأمطار

مواد ذات صلة

المزيد
«الشورى» يطالب «الخطوط السعودية» بدراسة عن العوامل المؤثرة سلبا على انضباطها

«الشورى» يطالب «الخطوط السعودية» بدراسة عن العوامل المؤثرة سلبا على انضباطها

٠٢:٣٨ م، الأثنين، ٠٥ يونيو ٢٠١٧
تعرف على إصدارات «آيفون» المقاومة للنيران

تعرف على إصدارات «آيفون» المقاومة للنيران

٠٨:٢٤ م، الأربعاء، ٢٧ يوليو ٢٠١٦
“الداخلية” و”العمل” تواصلان حملاتهما التفتيشية بآليات جديدة

“الداخلية” و”العمل” تواصلان حملاتهما التفتيشية بآليات جديدة

٠٢:٢٥ م، الأثنين، ٠٩ مارس ٢٠١٥
التقديم الأحد المقبل.. وظائف مُعيد شاغرة في «طب الملك سعود»

التقديم الأحد المقبل.. وظائف مُعيد شاغرة في «طب الملك سعود»

١٢:١٣ ص، الجمعة، ٢٥ ديسمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *