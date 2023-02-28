عاجل.. “الأرصاد” يتوقع هطول الأمطار على مكة والرياض و5 مناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة.

وكذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء من مناطق الرياض، والشرقية، تمتد إلى منطقة نجران، وكذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك.

تكوّن الضباب وانخفاض درجات الحرارة

ولا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجيًا جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

وشمالية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجيًا جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط.

وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر والنصف على الجزئيين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى المتر على الجزء الجنوبي.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزئيين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

وشمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30كم/ساعة.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر، وحالة البحر من نصف المتر إلى المتر.

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