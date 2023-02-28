الإمكانات والأسعار.. سيارة شيفروليه تراكس 2024

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أدخل عملاق السيارات الأمريكية، شركة شيفروليه، العديد عن التحديثات على سيارة شيفروليه تراكس موديل 2024، التي تنتمي إلى فئة السيارات الكروس أوفر الفل أوبشن كاملة المواصفات.

وتمت تلك التحديثات خلال الربع الأخير من عام 2022 الماضي، قبل أن تتوافر للبيع في الأسواق العالمية في 2023.

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مميزات شيفروليه تراكس 2024

تستمد سيارة شيفروليه تراكس موديل 2024 قوتها من محرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 137 حصان، وعزم أقصي للدوران 220 نيوتن/متر.

ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

تعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي للعجلات، ولتتسارع من وضع السكون وصولاً إلى 96 كم/ساعة خلال 8.6 ثانية.

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6 خيارات للألوان

تتوافر سيارة شيفروليه تراكس موديل 2024 بـ 6 خيارات للألوان دون تكلفة إضافية منها، الأبيض الناصع، وأسود فسيفساء معدني، وقرمزي معدني، وستيرلنج رمادي معدني، وهارفست برونز معدني، وأخضر صباري.

تجهيزات مميزة

تمتلك سيارة شيفروليه تراكس موديل 2024 العديد من التجهيزات منها، حزمة Driver Confidence Package، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، وتنبيه حركة المرور الخلفية، ونظام تنبيه عند تغيير المسار، ونظام مساعد النقاط العمياء، وفتحة سقف كهربائية، وشاحن لاسلكي للهاتف.

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أسعار شيفروليه تراكس 2024

1 – الفئة الأولي LS سعرها 80.606 ألف ريال سعودي

2 – الفئة الثانية 1RS سعرها 86.981 ألف ريال سعودي

3 – الفئة الثالثة LT سعرها 87.731 ألف ريال سعودي

4 – الفئة الرابعة 2RS سعرها 93.731 ألف ريال سعودي

5 – الفئة الخامسة Activ سعرها 93.731 ألف ريال سعودي

6 – الفئة الخامسة فل أوبشن كامله المواصفات سعرها 106.912 ألف ريال سعودي.

وتتضمن تلك الأسعار رسوم الشحن البالغ قدرها 4.106 آلاف ريال سعودي.