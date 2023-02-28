الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
الشحن يدوم 13.5 ساعة.. “لينوفو” تطلق أحدث أجهزة اللاب توب بميزات خاصة
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الشحن يدوم 13.5 ساعة.. “لينوفو” تطلق أحدث أجهزة اللاب توب بميزات خاصة

الشحن يدوم 13.5 ساعة.. “لينوفو” تطلق أحدث أجهزة اللاب توب بميزات خاصة

الشحن يدوم 13.5 ساعة.. “لينوفو” تطلق أحدث أجهزة اللاب توب بميزات خاصة
٠٤:٢٦:٢٧ ص، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت لينوفو النقاب عن جهاز IdeaPad Slim 3 Chromebook الذي يضم رقاقة Kompanio 520، وبطارية بعمر شحن 13.5 ساعة، والذي يتوفر في السوق الأوروبي بسعر يبدأ من 349 يورو.

أهم مميزات IdeaPad Slim 3 Chromebook

– حجم شاشة 14 إنش، مع مفصل يدعم زاوية عرض 170 درجة.

– تدعم الشاشة دقة 1366 في 768 بيكسل في النموذج الأول من الجهاز، بينما يأتي النموذج الثاني بدقة عرض 1920 في 1080 بيكسل.

– يضم النموذج الثالث شاشة IPS بخاصية اللمس بدقة 1920 في 1080 بيكسل أو بجودة عرض FHD، ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج  Kompanio 520.

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سعة الجهاز

– يأتي بذاكرة عشوائية من 4 إلى 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4x.

– يتميز بسعة 64 إلى 128 جيجا بايت في سعة  eMMC

– بطارية الجهاز تستمر بعمر شحن يصل إلى 13.5 ساعة من التشغيل.

– يدعم تقنية البلوتوث 5.2، وWiFi 6.

– يأتي بمنفذ USB 3.2 فئة C من الجيل الأول، مع منفذ USB 3.2 Gen 1 فئة A.

– يشتمل على مدخل 3.5مم للسماعات.

– يضم 2 من المكبرات الصوتية بقدرة 2W.

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الحفاظ على الخصوصية

– يتميز الجهاز بوزن 1.3 كجم.

– يضم مصراع لكاميرة webcam لحماية خصوصية المستخدم، مع مفتاح لكتم الصوتيات.

– ينطلق Lenovo IdeaPad Slim 3 للسوق الأوروبي بسعر يبدأ من 349 يورو.

– سيتم توفير الجهاز في شهر مايو بألوان الأزرق والرمادي.

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