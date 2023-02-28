الشحن يدوم 13.5 ساعة.. “لينوفو” تطلق أحدث أجهزة اللاب توب بميزات خاصة
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كشفت لينوفو النقاب عن جهاز IdeaPad Slim 3 Chromebook الذي يضم رقاقة Kompanio 520، وبطارية بعمر شحن 13.5 ساعة، والذي يتوفر في السوق الأوروبي بسعر يبدأ من 349 يورو.
أهم مميزات IdeaPad Slim 3 Chromebook
– حجم شاشة 14 إنش، مع مفصل يدعم زاوية عرض 170 درجة.
– تدعم الشاشة دقة 1366 في 768 بيكسل في النموذج الأول من الجهاز، بينما يأتي النموذج الثاني بدقة عرض 1920 في 1080 بيكسل.
– يضم النموذج الثالث شاشة IPS بخاصية اللمس بدقة 1920 في 1080 بيكسل أو بجودة عرض FHD، ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Kompanio 520.
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سعة الجهاز
– يأتي بذاكرة عشوائية من 4 إلى 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4x.
– يتميز بسعة 64 إلى 128 جيجا بايت في سعة eMMC
– بطارية الجهاز تستمر بعمر شحن يصل إلى 13.5 ساعة من التشغيل.
– يدعم تقنية البلوتوث 5.2، وWiFi 6.
– يأتي بمنفذ USB 3.2 فئة C من الجيل الأول، مع منفذ USB 3.2 Gen 1 فئة A.
– يشتمل على مدخل 3.5مم للسماعات.
– يضم 2 من المكبرات الصوتية بقدرة 2W.
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الحفاظ على الخصوصية
– يتميز الجهاز بوزن 1.3 كجم.
– يضم مصراع لكاميرة webcam لحماية خصوصية المستخدم، مع مفتاح لكتم الصوتيات.
– ينطلق Lenovo IdeaPad Slim 3 للسوق الأوروبي بسعر يبدأ من 349 يورو.
– سيتم توفير الجهاز في شهر مايو بألوان الأزرق والرمادي.