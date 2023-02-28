فوائدها الصحية كثيرة.. 7 مشروبات يمكن تناولها على معدة فارغة

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يتناول الكثيرون بعض المشروبات في الصباح الباكر على معدة خاوية، أملاً منهم في معالجة بعض الأمراض أو في استفادة الجسم المباشرة منها، بعيدًا عن المشروبات الضارة المليئة بالكافيين، مثل القهوة والشاي.

قال الدكتور سيد حماد، زميل التغذية بالمعهد القومي للتغذية، إن هناك قائمة بأفضل المشروبات التي يجب تناولها على الريق، والتي تشتهر بفوائدها الصحية وحل بعض المشكلات العامة بالجسم، منها:

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1 – الينسون

من المشروبات العشبية ذات الطعم المميز، وبه مواد مضادة للأكسدة، وبالتالي تساعد في ارتفاع مناعة الجسم.

ويعتبر من المشروبات المهدئة للأعصاب، ويساهم في فتح الشهية، ويُفضل عدم الإسراف في إضافة السكر عليه.

2- الكراوية

تقوي الكراوية الجسم بشكل عام، ويعد فاتحًا للشهية، ويساعد الجهاز الهضمي على العمل بشكل جيد.

ويساعد في ارتفاع المناعة نتيجة لاحتوائه على مضادات أكسدة، والتخلص من الغازات والمشاكل المتعلقة بالجهاز الهضمي، مثل عسر الهضم.

3- النعناع

يعمل النعناع على تنشيط الفم، ويسهم في فتح الشهية، ويساعد على هدوء الأعصاب والراحة العامة، وانبساط العضلات، وتنظيم عمل الجهاز الهضمي.

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4- الماء الدافئ والعسل

من أهم فوائده تقوية المناعة، وتسهيل نزول البلغم، وعلاج التهاب الحلق، وعلاج الإمساك، وخاصة لدى الأطفال، ويفضل عدم إضافة العسل بكمية كبيرة وخاصة مع مرضى السكر.

5- الموز بالحليب

يفضل الكثيرون تناول هذا المشروب وخاصة الأطفال، يقلل خطر الإصابة بارتفاع بضغط الدم لاحتوائه على البوتاسيوم.

ويعمل على إفراز مادة الكولاجين التي تقوم بتقوية الأوعية الدموية وتمد البشرة بالطاقة والمظهر الصحي، بالإضافة إلى أنه يسهم في مد الجسم بالطاقة والنشاط

6 – الشمر

يسهم هذا المشروب في إنقاص الوزن، ويسهم في علاج عسر الهضم، وتقليل الانتفاخات والإمساك، ويحمي البشرة من التصبغات الجلدية.

كما يسهم في تقليل آلام الدورة الشهرية، ويحتوي على الحديد الذي يساعد في علاج فقر الدم.

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7 – الحلبة

تشتهر الحلبة بأنها غنية بالقيمة الغذائية، يحتوي على نسبة جيدة من الحديد، ويعد من المشروبات الفاتحة للشهية.

ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على تقوية مناعة الجسم، ويسهم في تقوية الجسم، ويفضل تناول الحب مع المشروب.