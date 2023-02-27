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700 ألف بعاصمة أوروبية.. كاميرات تقيس الانفعال وتتوقع الجريمة

700 ألف بعاصمة أوروبية.. كاميرات تقيس الانفعال وتتوقع الجريمة

700 ألف بعاصمة أوروبية.. كاميرات تقيس الانفعال وتتوقع الجريمة
٠٢:٥٨:٢٦ ص، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قررت السلطات البريطانية، الاعتماد بشكل أساسي على كاميرات المراقبة، من أجل توقع الجرائم والتعرف على الوجوه.

ثالث أكثر المدن مراقبة

وتعد لندن ثالث أكثر المدن مراقبة في العالم، مع 691 ألف كاميرا مراقبة CCTV، بمعدل واحدة لكل 14 شخصا، حسب “القبس”.

وقدَّرت الدراسات أن متوسط الالتقاط بالكاميرا في المدينة يقدّر بنحو 300 مرة في اليوم، غير أن ذلك لا يشمل ملايين الهواتف المحمولة وكاميرات الشرطة وكاميرات جرس الباب.

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التعرف على الوجه

وتوجهت أكثر من ثلث قوات الشرطة في إنجلترا وويلز لتنفيذ خطط لبدء استخدام التعرّف على الوجه المباشر، حيث تسمح هذه التكنولوجيا بمقارنة الصور- على الفور- بقواعد بيانات واسعة، ما يسمح للشرطة بتحديد أي شخص يمر أمام الكاميرا.

كما تتضمن التقنية الحديثة أيضاً وقف ارتكاب الجرائم، بدلاً من تحديد المشتبه بهم بعد ذلك.

من جانبه، قال مفوض القياسات الحيوية في المملكة المتحدة فريزر سامبسون إن: “البقاء مجهولاً في الأماكن العامة أصبح صعباً، على نحو متزايد، لأن تكنولوجيا المراقبة منتشرة للغاية”، محذراً من أن: “زيادة استخدام كاميرات الفيديو، قبل الجريمة، التي تحدد المشتبه بهم قبل ارتكاب الجرائم”.

الكلمات الدلالية:
الحد من الجريمة الشرطة البريطانية كاميرات مراقبة لندن

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