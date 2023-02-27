خلال 3 أسابيع فقط.. 1993 بلاغًا عن عالقين ومحتجزين

تواصل – فريق التحرير:

أكد فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، أنه تلقى خلال الأسابيع الثلاثة الماضية لشهر فبراير، نحو 1993 بلاغًا، عن مركبات وأشخاص عالقين ومحتجزين، بمعدل 95 بلاغًا في اليوم الواحد.

وأوضح مصدر بفريق إنجاد أن من بين أبرز البلاغات التي تلقاها الفريق بلاغًا يفيد بوجود عائلتين عالقتين بشعيب القرين بالقصيم وتم مباشرة الواقعة من قبل العديد من الأعضاء مستعينين بمركبات ومعدات مهيئة لذلك وجرى تحرير المركبات وإنقاذ جميع من كان متواجدًا بها من العائلتين، وفقا لـ”الوطن”.

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بلاغات عن مفقودين

كما تلقى الفريق بلاغًا عن عائلة أخرى مفقودة برمال محافظة خباش بمنطقة نجران وتم العثور عليهم وإنقاذهم وهم بصحة جيدة.

ووصل عدد بلاغات المفقودين التي تلقاها الفريق 17 بلاغًا عثر على أحدهم متوفيا و3 مفقودين جاري البحث عنهم و 13 مفقودًا عثر عليهم بصحة جيدة.

تراجع الحالة المطرية

ويأتي ذلك رغم تراجع الحالة المطرية بمعظم مناطق المملكة، واعتدال الأجواء وتوقف جريان السيول بالعديد من الأودية.

في سياق ذي صلة، انخفض معدل البلاغات عن العالقين بالصحاري والرمال والأودية وكذلك المفقودين بمعدل 50% عن الشهر الماضي.

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